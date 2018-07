La XXVII edición de Pirineos Sur arranca este viernes con la entrega de galardones a Chicotén y Josan Rodríguez

Publicado 13/07/2018 9:01:08 CET

HUESCA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La edición XXVII de Pirineos Sur dará comienzo este viernes, 13 de julio, con la entrega de los VI Premios de este festival que reconocerán la labor de Chicotén y Josan Rodríguez. El objetivo es homenajear a artistas, colectivos y personalidades que apuestan por valores como la dignidad, la solidaridad, la cooperación y el encuentro entre culturas.

La Diputación Provincial de Huesca (DPH), organizadora del evento, ha querido reconocer con este premio a Chicotén, en la categoría 'Diversidad Cultural', por su aportación a la recuperación de la música tradicional de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel que abrió las puertas al nuevo folk aragonés, ha informado la institución provincial en una nota de prensa.

El galardón, que tendrá carácter colectivo, recaerá en los propios músicos que formaron Chicotén: Luis Fatás, los hermanos Pedro y Chema Peralta, Ernesto Ángel y Pedro Sabirón, así como en la editorial PRAMES y en el productor del primer disco, Plácido Serrano.

Por otro lado, los Premios Pirineos Sur reconocerán en su categoría 'Cultura e Integración' al oscense Josan Rodríguez por mostrar, a través de su libro 'El equilibrista', su capacidad de superación tras un accidente en el que perdió las dos piernas y le dejó ciego. Rodríguez representa además al público de este festival ya que ha asistido a todas sus ediciones.

El acto de entrega de premios se desarrollará a las 12.00 horas en la Sala Saura de la sede de la Diputación Provincial de Huesca (DPH). Los conciertos no darán comienzo hasta las 22.00 horas, cuando el panameño Rubén Blades inaugurará la XXVII edición de Pirineos Sur, que se prolongará hasta el próximo 29 de julio.

Esta estrella de la música latinoamericana regresa por tercera vez al Auditorio de Lanuza, donde actuará acompañado por una banda de casi veinte músicos, dirigidos por Roberto Delgado. Con esta formación, el cantante ha querido agregar más instrumentos para recobrar el poderoso sonido de las big bands de los años 50.

SALSA

La carrera de Blades abarca ya cinco décadas y ha dejado para la posteridad importantes discos de salsa y de la música sudamericana, como 'Siembra' y 'Buscando América'; e himnos como 'Decisiones', 'Plástico' y 'El padre Antonio y el monaguilllo Andrés'. Además, hay que sumar su fundamental aportación a la orquesta de Willie Colon en los años 70 y sus colaboraciones con la Fania All- Stars.

Tras Rubén Blades, pisarán el Auditorio de Lanuza Los Mirlos, desde Perú, y King Coya & The Queen Cholas, desde Argentina. Los primeros mostrarán la faceta más tradicional de la música latina, ofreciendo un resumen sonoro de la cultura amazónica y de la cumbia.

El grupo, fundado por Jorge Javier Grández, tiene el objetivo de compartir con el mundo el valor y la historia sonora de su país, haciendo un recorrido por toda su trayectoria musical y presentando éxitos como 'La Danza de Los Mirlos', 'Sonido Amazónico', 'Lamento en la Selva', 'Muchachita del Oriente' o 'Chinito en Onda'.

SÁBADO

El sábado comienza el ciclo 'Global Groove' dentro del Pirineos Sur, en el que participarán Batuk, desde Sudáfrica; Seun Kuti & Egypt 80, desde Nigeria; y Dj Floro, de la Comunidad de Madrid. Todos ellos actuarán en el Auditorio Natural de Lanuza.

Seun Kuti se estrenará en el festival oscense con la presentación de 'Last Revolutionary', su cuarta grabación de estudio con Egypt 80, una orquesta de baile creada por su padre, Fela Kuti.

Han pasado tres años desde la publicación de 'A Long Way To The Beginning' y Seun ha creado ahora su álbum más apasionado. Coproducido por el ganador del Grammy, el pianista de jazz Robert Glasper, busca defender el origen africano de la civilización egipcia y de sus ciencias, artes y religiones.

Por otro lado, Batuk mostrará la vertiente más moderna y electrónica de los ritmos de Sudáfrica. El grupo de Johannesburgo está de regreso con un nuevo álbum 'Kasi Royalti'. Su último trabajo es una combinación de electrónica, jazz, hip hop y baladas etéreas.

Pirineos Sur ofrece en esta edición un completo programa musical en torno a la semana monográfica del 'Global Groove', en la celebración de la noche más larga titulada 'Gitano Mix' y un diverso elenco de grupos y artistas que llevarán hasta el Pirineo aragonés la música más estimulante. Todos los actos se podrán disfrutar con la programación de Días de Sur, compuesta por teatro, conciertos familiares, talleres, circo, ukeleles y pasacalles.