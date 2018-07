ZEC considera un "desbarre" que la oposición quiera acusar al gobierno municipal de ilícito penal por Ecociudad

Publicado 10/07/2018 16:19:57 CET

ZARAGOZA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC), Pablo Muñoz, ha dicho que es un "desbarre" que desde la oposición se intente acusar al Gobierno municipal de un ilícito penal tras la querella presentada por el exgerente de Ecociudad contra el alcalde, Pedro Santisteve, y todo su equipo, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La querella ha sido presentada por el exgerente de la sociedad municipal Ecociudad, Miguel Ángel Portero, contra los nueve miembros del equipo de gobierno de ZEC, a los que acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa por el cambio de los estatutos de Ecociudad.

Este cambio de los estatutos se deriva de la decisión de ZEC de cambiar la proporcionalidad en los consejos de administración de todas las sociedades municipales para asumir la mayoría en lugar de mantener la proporcionalidad de la representación del pleno.

Miguel Ángel Portero, cesado por el equipo de gobierno de ZEC, presentó el pasado 7 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza la citada querella, en la que también acusa Gobierno de ZEC de supuesta prevaricación administrativa por su cese como gerente de Ecociudad, y porque el nombramiento de su sucesor, Joaquín Lucea, no cumpliría con la exigencias legales.

La querella se admitió a trámite el 19 de junio y al día siguiente el Gobierno municipal recibió el auto judicial en el que se le informó de la denuncia de Portero y se le pedía información. El alcalde emitió un decreto para que el equipo de gobierno recibiera asistencia letrada en calidad de "investigados", según se indica en ese documento.

Muñoz ha recodado que la oposición "ya desbarró" cuando la Fiscalía archivó la querella presentada por Portero contra tres miembros de Ecociudad, entre ellos el alcalde, a los que acusaba de cinco delitos.

TRANQUILOS

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha declarado a los medios de comunicación que se ha dado a la oposición "toda la información que el juez ha entendido como relevante en Ecociudad".

"Desde la tranquilidad más absoluta, se lo hemos trasladado a los grupos municipales, que dicen que estamos investigados, pero no es cierto porque no hay ninguna irregularidad; se ha dado toda la documentación y hay la máxima transparencia posible", ha recalcado Muñoz.

A su entender, "la oposición se sigue una estrategia muy abanderada por el PP, y los demás grupos de la izquierda tendrán que saber si quieren seguir esa actitud seguidista". Ha reiterado que toda la documentación relevante "la tienen", "con absoluta cautela porque la Ley de protección de datos dice que no se puede hacer público", ha alertado.

Sobre la querella presentada por Portero y que reclama conocer la oposición, Muñoz ha explicado que el auto del juez dice que "son datos confidenciales y no pueden ser utilizados". "Seguimos la instrucción que nos ha dado el juez y si dice que se hagan públicos, no habrá problema, pero no queremos desobedecer la instrucción judicial".

Ha relatado que Portero ha estado 18 años como gerente cobrando "cerca de cien mil euros anuales" y al ser un cargo de libre disposición el Gobierno de ZEC ha decidido que deje de prestar servicios y se le ha cesado.

Él ha planteado una demanda penal por un asunto de procedimiento, pero desde el equipo de gobierno están "tranquilos" porque "tenemos todos los informes favorables y el registro mercantil ha controlado la validez jurídica del acto del cese".