ZEC se queda solo en su defensa de derogar el ICA y la oposición les tacha de "demagogos"

Publicado 02/02/2018 16:53:09 CET

ZARAGOZA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza en Común se ha quedado solo este viernes en su defensa de derogar el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) para que no se aplique su cobro en la ciudad, mientras que el resto de grupos municipales han tachado a ZEC de "demagogos", asegurando que quieren obtener rédito político con el conflicto generado por el ICA.

De este modo, el pleno ha rechazado una moción de ZEC, con los votos en contra de toda la oposición --PP, PSOE, Cs y CHA-- que solicitaba al consistorio expresar su rechazo al cobro del ICA a los vecinos de Zaragoza y apoyar las actuaciones del tejido social por la supresión del cobro del ICA y, en especial, la manifestación del próximo domingo, 4 de febrero.

En su tercer punto, la propuesta instaba al Gobierno de Aragón y a las Cortes autonómicas que atiendan las peticiones que el tejido social les ha hecho llegar y accedan a una suspensión del cobro del impuesto mientras se alcanza un gran acuerdo político y social al respecto. El último punto pedía al consistorio apostar "firmemente" por una gestión pública del ciclo integral del agua, desprivatizada y llevada a cabo "con una mayor participación y transparencia".

El portavoz de Zaragoza en Común y consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha indicado que es "obvio" por qué ZEC presenta esta moción, dado que "desde octubre el Gobierno de Aragón comenzó unilateralmente y sin acuerdo con el consistorio a enviar el recibo del ICA" a los vecinos de la ciudad, causándoles un "grave perjuicio", como también a empresarios y autónomos.

Ha lamentado que el Ejecutivo autonómico se negó a dialogar con el ayuntamiento, ya que "solo quería los datos" y ha sostenido que "aquí hay dos enfermedades, la ley de aguas de Aragón y el plan de saneamiento", que ha tildado de "pufo". "Por los casi 24.000 recursos contra el ICA presentados, porque hay que escuchar ese clamor y porque el ICA es malo para la ciudad" ha reclamado a todos los grupos que apoyen la moción de ZEC.

Rivarés ha insistido en que con el ICA se paga "dos veces" por el mismo servicio, por lo que "hay una discriminación con Zaragoza, porque desde el alcalde Triviño ya se depura el agua", indicando que Zaragoza en Común ya lleva en su programa electoral derogar el ICA que es "una barbaridad e injusto y este conflicto no tiene más que una solución que es derogarlo, porque el problema sigue siendo la ley de aguas". "Tengan el valor de reconocer que se han equivocado en la DGA", ha insistido.

"ENGAÑAN A LOS CIUDADANOS"

La concejal del PP, María Navarro, ha asegurado sentir "vergüenza" tras escuchar a Rivarés "engañar a los ciudadanos" al advertir de que el impuesto "no se puede derogar", porque está creado desde hace muchos años por directivas europeas. Ha alegado que Podemos, en 2016, presentó una enmienda a los presupuestos en la que decía que el ICA se aplicará en Zaragoza con bonificación, "ustedes quieren hacer una mezcla de todo y hay que contar la verdad, el ICA en Zaragoza se aplica y cambia en 2016 con su enmienda a los presupuestos de la Comunidad".

"Ahora que ha visto que el problema está en la calle se ha dado cuenta de que Podemos no estuvo muy espabilado en 2016", mientras que el PP pidió que se acordara un convenio económico manteniendo la especificidad del ayuntamiento. "Presionen para que lo cambien, porque la derogación no se puede hacer, viene por un imperativo legal de Europa", ha recalcado.

El concejal del PSOE, Javier Trívez, ha pedido a ZEC que "se hagan mirar" cómo están tratando este tema, "con contradicciones, falta de rigor, incoherencias, irresponsabilidad y con demagogia", agregando tajante que están "mintiendo de manera contumaz", dado que desde 2012 existe un acuerdo del Gobierno autonómico y el consistorio para comenzar a cobrar el ICA en 2016.

"Están engañando a la ciudadanía vinculando el pago del ICA a un plan de depuración que el Gobierno de Aragón ya ha suspendido de facto", aseverando que la estrategia política de ZEC con el ICA es "grave e imperdonable, llaman irresponsablemente a la insumisión fiscal, están siendo irresponsables y desleales", ha dicho tajante, para defender que el PSOE "lleva en el ADN el gobierno y la responsabilidad".

"USO POPULISTA"

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha criticado la "demagogia y el uso populista" que Zaragoza en Común está haciendo con el ICA. "En este teatrillo no han tenido ni que repartirse los papeles" y, mientras tanto, "sus primos de Podemos se dedican a negociar una bajada del impuesto en Zaragoza porque han sido incapaces de sacar otra cosa de los presupuestos de Aragón".

Ha observado que el Gobierno aragonés no ha aplicado el impuesto de forma unilateral dado que "alguien le habrá dado los datos" del padrón y ha exigido a ZEC que "no eludan su responsabilidad", porque en las Cortes los grupos de PSOE, CHA, Podemos e IU votaron a favor de la Ley de acompañamiento del presupuesto de Aragón que establece que la ciudad deje de beneficiarse de la bonificación del cien por cien en este impuesto, para que pase a ser del 75 por ciento y, después, del 60 por ciento.

"Postureos los justos", ha exclamado, apuntando que Cs no está de acuerdo con la actual formulación del impuesto, "tiene muchísimos defectos y los apaños anunciados ayer por Lambán no son suficientes". Ha rechazado también "la estafa del plan de depuración de 2009 y es vergonzoso que nadie asuma la responsabilidad de los millones de euros de fondos públicos supuestamente gastados en depuradoras y de los que no sabemos nada". Ha concluido rechazando el "uso demagógico" de este asunto.

"GIRO DE 180 GRADOS"

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha indicado que hace un año que su grupo presentó una moción, que contó con el apoyo de PSOE y ZEC, para modificar la ley de aguas y el ICA para que fuera "solidario y transparente", así como solicitaba al ayuntamiento que negociase para que, en caso de aplicar este impuesto, los recursos fueran a parar al ciclo del agua en la ciudad. "Qué ha cambiado en ZEC" desde entonces, se ha preguntado.

Asensio ha coincidido en que el anterior plan de depuración "fue una auténtica estafa", el actual Gobierno de Aragón ha paralizado el anterior modelo de adjudicación de depuradoras, ha eliminado el Instituto Aragonés del Agua y "cuando emprendemos el camino para revisar la ley de aguas y modificar el ICA, ZEC da un giro de 180 grados y cuando tiene posibilidad de negociar con el Gobierno de Aragón y asociaciones en una comisión técnica, ZEC deja la silla vacía", ha lamentado.

El concejal de CHA ha recordado, además, que ZEC encargó a la Universidad de Zaragoza un estudio por importe de 7.000 euros para estudiar una reforma y alternativas al impuesto de contaminación de las aguas, pero ese análisis no se ha dado a conocer. Su impresión es que ZEC quiere "rentabilizar políticamente lo que pasará el domingo en la calle" con la manifestación contra el ICA.

En representación de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván, ha pedido "ayuda y socorro" porque a los zaragozanos "nos dicen cómo gestionar el ciclo del agua, a nosotros que hicimos una Expo sobre el agua" y ha advertido de que "nos llaman insolidarios y pretenden enfrentarnos con el resto de Aragón, a nosotros que vamos a los pueblos y pagamos el ICA allí".