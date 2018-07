El Principado intensifica las acciones informativas para preparar la llegada de la TDT a Oviedo el 30 de junio

Actualizado 02/05/2009 15:57:21 CET

El Gobierno pedirá el lunes a Industria que Asturias reciba una partida mayor a la que le corresponde por población ante sus dificultades orográficas.

OVIEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias intensificará este mes de mayo sus acciones informativas para preparar la llegada de la Televisión Digital Terrestre (TDT) a Oviedo, marcada para el próximo 30 de junio, lo que la convertirá en la primera localidad en vivir el apagón analógico previsto para el resto de la comunidad el 3 de abril del 2010.

Según informó hoy en rueda de prensa la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, el próximo mes se apagará el repetidor Oviedo-Naranco, el centro de Tudela Veguín (oviedo, el centro de Santolaya de Morcín (Morcín) y el centro de San Pedro de Nora (Las Regueras).

Por ello, el Ejecutivo impulsará campañas de información ciudadana sobre el apagón analógico y las características y ventajas de la TDT, entre las que destacó una mayor calidad de imagen y sonido; una mayor oferta de canales superior a los 25 canales en abierto; y el desarrollo futuro de la televisión interactiva que podrá permitir, entre otras cosas, gestiones con la Administración.

Migoya, que estuvo acompañada por el director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Alberto Pérez Cueto, resaltó que se trata de un paso "muy importante hacia la modernización" y aunque costoso "merece la pena".

La consejera apuntó que, según un estudio del Ministerio de Industria del 1 de marzo, hay un grado de penetración de la TDT en Oviedo del 66,67%, "muy importante" y "en la línea de la media nacional". Asimismo, resaltó que el grado de conocimiento de los ovetenses sobre el proceso es del 97,62%, "por encima de la media española".

Respecto a la adaptación de las antenas comunitarias a la TDT, comentó que asciende al 80,48%, un nivel que calificó de "muy alto" y que relacionó con las ayudas de 300 euros por comunidad de vecinos de más de 10 viviendas que concede el Principado desde 2007 y que han supuesto ya más de 1,8 millones de euros.

Sin embargo, comentó que solo un 21,43% de los ovetenses conocen las implicaciones del apagón analógico --un porcentaje superior a la media nacional de 4,29%-- por lo que el Gobierno incrementará sus acciones informativas para elevar ese nivel antes del 30 de junio, así como para informar al conjunto de la sociedad asturiana sobre la TDT.

Para ello, trabajará por el cumplimiento de los requisitos necesarios para la transición a la TDT tales como garantizar la cobertura de señal de la TDT; la adaptación de las antenas colectivas y los equipamientos en el hogar; así como la difusión de las características del nuevo sistema.

Migoya resaltó que los objetivos de las campañas de difusión son informar a los ciudadanos sobre el apagón analógico; proteger los derechos de los ciudadanos en la contratación de los servicios para acceder a la recepción de la TDT en colaboración con la UCE; e impulsar actuaciones específicas para los colectivos sensibles que se desarrollarán en centros de mayores y centros de día.

Con este propósito se intensificarán las campañas informativas en los medios de comunicación; se desarrollará un código de buenas prácticas para los instaladores; y se llevarán a cabo talleres sobre la TDT.

También se ejecutarán acciones directas en la calle con un stand móvil que recorrerá diferentes localidades de la geografía asturiana con el eslogan 'Si no tienes TDT mañana en tu casa nieva'; y se pondrá en marcha en la segunda quincena de mayo una 'tituladora' en el repetidor de Oviedo-Naranco que hará aparecer unos rótulos en los televisores de los hogares que vivirán el apagón en junio sobre el plazo que queda para adaptarse a la nueva tecnología.

Asimismo, el Principado estará coordinado con las campañas nacionales sobre la transición a la TDT como jornadas o puntos de información.

MAYOR PARTIDA POR LA OREOGRAFÍA

Ana Rosa Migoya indicó que el próximo lunes se celebrará una Conferencia Sectorial de Industria para abordar la implantación de la TDT y en la que se distribuirán 50 millones de euros entre las comunidades autónomas para la adaptación al nuevo sistema.

Al respecto, Migoya señaló que además de la inversión del Ejecutivo asturiano y del crédito de 24 millones de euros concedido por el Ministerio de Industria, a pagar en 15 años sin intereses, el Principado pedirá en la reunión que Asturias disponga de una partida mayor de la que le correspondería por criterios de población ante sus dificultades orográficas.

Así, afirmó que el Gobierno asturiano "reclamará" un porcentaje mayor al 2,4 por ciento de los fondos que se le concedería en base a la población y que supondrían cerca de 1,2 millones de euros. "Pediremos una cuantía sustancialmente mayor", apuntó remarcando que el Ministerio es "receptivo" a la petición asturiana.

La consejera incidió en que las comunidades autónomas no tienen obligación de realizar inversiones añadidas a la actuación del Ministerio de Industria. No obstante, apuntó que si en Asturias se deja actuar solo a los operadores la cobertura no alcanzaría el 96-98 por ciento previsto para el territorio nacional, sino que sería de entre un 90 y un 92 por ciento debido a la compleja orografía asturiana.

Por ello, ante la posibilidad de que unos 100.000 asturianos se quedaran sin la señal de TDT el Gobierno asturiano tiene "un papel activo" para garantizar una cobertura total que considera de "interés social".

Así, dijo que 360 repetidores deberán digitalizarse para dar cobertura a más del 99 por ciento de la población asturiana y que el resto de la señal se llevará a los hogares a través de una plataforma de satélite para alcanzar el 100 por cien. "Queremos que se reconozca el elevado coste y complejidad técnica que supone", destacó.