Las acusaciones particular y popular por la muerte de Silvia Hernández piden la repetición del juicio

Publicado 25/09/2018 17:29:55 CET

GIJÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las abogadas de la acusación particular y popular por la muerte de la gijonesa Silvia Hernández, en marzo de 2016, han pedido la repetición del juicio, celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, al no estar conformes con las explicaciones del acta del jurado popular que declaró a la entonces su pareja, C.G.V., culpable de un delito por imprudencia grave.

Así lo han hecho durante la vista de apelación, celebrada este martes en la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por los recursos contra la sentencia dictada este pasado junio, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes han señalado que ambas acusaciones, una de ellas ejercida por la Asociación de Abogadas para la Igualdad, han pedido que, de no repetirse el juicio, se condene al hombre a la prisión permanente revisable por un delito de asesinato.

En el caso de la Fiscalía y la abogada del Estado, ambas acusaciones se han ratificado en lo solicitado durante el juicio y piden una pena de 22 años por un delito de homicidio doloso.

Por contra, el abogado de la defensa, Enrique Lamadrid, ha solicitado que se modifique la condena y se le impongan tres meses de prisión a su cliente por un delito de lesiones imprudentes.

El letrado asegura que su cliente, que está en libertad desde el momento de la sentencia, no es responsable de la decisión de la que era su pareja de no ir al hospital a curarse la herida. Ha asegurado, además, que no está probado que la mujer estuviera postrada en una cama desangrándose, al contrario de lo que argumentaron las acusaciones.

Cabe recordar que durante el juicio el hombre señaló que Silvia Hernández salió al rellano de la escalera con un cuchillo, tras una discusión entre ambos, y amenazó con quitarse la vida. Fue al intentar arrebatarle el arma cuando se produjeron las dos puñaladas.

Asimismo, en su día, el jurado popular consideró probado que no era intención del procesado acabar con la vida de la mujer e infringirle daño innecesario.