Adrián Barbón, convencido de que en la candidatura de la FSA-PSOE se verá "el cambio" que pide la sociedad

"La pluralidad no puede significar bloqueo y todos tenemos que poner de nuestro lado", señala tras la falta de acuerdo presupuestario

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Adrián Barbón, está convencido de que los militantes asturianos socialistas asturianos respaldarán una candidatura en la que se visualice "el cambio" que demanda la sociedad, en el proceso de primarias para encabezar la lista a las próximas elecciones regionales.

En una entrevista concedida a Europa Press, Barbón ha insistido en la idea de ese "cambio", pero ha eludido en todo momento hablar de nombres porque, ha recordado, ese proceso aún no está abierto. "No sé si será hombre o mujer, no sé quién será, en absoluto estamos en eso porque no toca", ha comentado.

Lo que sí ha indicado es que si la sociedad pide cambio al PSOE, esa cualidad ha de tener su reflejo. "Nosotros estamos cambiando lo interno porque nos lo piden fuera", ha apuntado Barbón, quien subraya que una de las cuestiones que más le plantean los ciudadanos es que el nuevo equipo de la FSA no les falle a la hora de aplicar el cambio que se comprometieron a llevar a cabo.

Lejos de interpretar ese cambio como una estrategia, Barbón ha dicho que él apuesta por esa cualidad como una convicción profunda. "Sabemos que o cambiamos o nos cambian", ha señalado, repitiendo la que fue una de sus consignas en las elecciones primarias que ganó en el mes de septiembre. Ese planteamiento, según ha explicado, es el mensaje que llevan lanzando los asturianos durante años a la FSA. "De ahí la pérdida electoral y de militantes", ha insistido.

Barbón, que siempre se ha posicionado a favor del actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue proclamado secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE en el Congreso Autonómico de finales de septiembre. Se ha convertido en el primer secretario general de la FSA elegido por primarias. Desde entonces sustituye en el cargo al que fuera presidente de la gestora del PSOE y actual presidente de Asturias, Javier Fernández.

Ha reconocido que aún hoy existen "resistencias al cambio" en el partido. "Los militantes y los delegados socialistas asturianos apostaron por el cambio, pero el espíritu humano es así: siempre hay resistencias", ha indicado. Confía, sin embargo, en que, a base de trabajo, los compañeros que siguen reacios al cambio, terminarán por ver que "ese es el camino".

Con un Gobierno asturiano cuyos miembros se posicionaron abiertamente a favor de la opción de Susana Díaz, y con un grupo parlamentario socialista cuyos diputados hicieron lo propio, Barbón ha admitido que esta situación tiene que ser gestionada con "inteligencia política". Todo ello, combinado además con la necesidad de que "cada uno reconozca el papel que le corresponde".

"La relación es de normalidad porque tanto el Gobierno como el grupo parlamentario asumen que cada uno de nosotros tiene un papel determinado que viene reconocido en los estatutos del partido", ha indicado. "Desde la dirección política de la federación hemos dado pruebas más que evidente de que finalice este periodo de convivencia con normalidad", ha argumentado el dirigente socialista.

A juicio de Barbón, su sintonía con el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, así como con la vicesecretaria general del partido, la riosellana Adriana Lastra, es un valor para el partido en Asturias.

PIDE SILENCIO A LA ORGANIZACIÓN

Respecto a la candidatura a las próximas elecciones regionales y preguntado por la posibilidad de que el exportavoz regional parlamentario y actual consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, pueda encabezar candidatura, Barbón ha dicho que no tiene nada que decir.

"Yo lo que les diría a todos los compañeros, a quienes ocupan cargos institucionales y al conjunto de la organización es que ahora lo que nos toca es centrarnos cada uno en su tarea y su trabajo; aquí no hay ni precandidatos ni protocandidatos ni postcandidatos, no hay nada, porque no hay un proceso abierto, así que lo mejor que hacemos cada uno es trabajar donde nos corresponde", ha respondido.

Cuando ha sido preguntado sobre si él iba a postularse en unas primarias, Barbón no ha querido responder a la cuestión. "Si el proceso no está abierto, cualquier cosa que yo diga puede interpretarse en un sentido u otro y por lo tanto, si estoy diciendo al conjunto de la organización que lo que tenemos que hacer es callarnos, el primero que se tiene que callar es el secretario general; así que me callo", ha zanjado.

RELACIONES CON PODEMOS

El Gobierno de Asturias ha prorrogado los presupuestos de 2017 este ejercicio, tras la falta de entendimiento con Podemos en un fragmentado parlamento asturiano. El PSOE tiene 14 de 45 diputados, 11 el PP, 9 Podemos, 5 IU, 3 Foro y 3 Ciudadanos.

Los socialistas llegaron a un entendimiento con IU, pero no con el resto de fuerzas, que aprobaron una enmienda a la totalidad y devolvieron las cuentas al Ejecutivo.

Barbón, además de lamentar esa falta de entendimiento en la izquierda asturiana, no ha tenido reparos en admitir la parte de responsabilidad que le pueda haber correspondido. "No estoy satisfecho", ha admitido, recordando que una de sus prioridades era la de reforzar el diálogo entre la izquierda, algo que sí ha conseguido con IU.

Pero también ha aludido a la responsabilidad que en este asunto ha tenido Podemos, formación a la que ha instado a reflexionar. "Creo que se han equivocado, no se puede jugar a todo o nada", ha apuntado Barbón, que no descarta la posibilidad de lograr un acuerdo en 2019, aunque no ha querido ni mucho menos darlo por hecho. "Como dice el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, partido a partido", se ha limitado a responder al ser preguntado por lo que ocurrirá.

En cualquier caso, ha insistido Barbón en que los votantes asturianos harán balance en el 2019 y se preguntarán para qué sirvió su voto en los anteriores comicios. Considera una pena que las formaciones de izquierda (PSOE, Podemos e IU) no hayan conseguido más acuerdos para aplicar políticas que den soluciones a la gente, teniendo en cuenta que suman 28 de 45 diputados. "Pluralidad no puede significar bloqueo y todos tenemos que poner de nuestro lado", ha afirmado.

Barbón ha justificado su negativa a no acordar con el PP los presupuestos, dado que tienen posiciones ideológicas muy distintas. "No tengo nada contra el PP ni contra Mercedes Fernánez, pero nuestra concepción ideológica y de la vida es diferente; ellos quieren disminuir ingresos y yo pienso que eso es malo para Asturias", ha argumentado Barbón.

ASTURIANO

En el último Congreso Autonómico de la FSA-PSOE se aprobó una resolución que señala que cuando se reforme el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, los socialistas defenderán el reconocimiento de la oficialidad.

Barbón ha explicado que la declaración de oficialidad no significa de manera automática una serie de derechos y obligaciones, sino que es necesaria una ley para desarrollar esa oficialidad, como ocurre en los distintos territorios con más de una lengua oficial. Barbón dice que los socialistas asturianos defienden una oficialidad "amable" y "dialogada". Además, señala que en la reforma del Estatuto, el de la oficialidad no será el único tema a tratar.