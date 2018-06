El alcalde admite que la SOF no podrá organizar el Día de América en Asturias este año

Publicado 26/06/2018 12:38:17 CET

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, ha admitido este martes que la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) no podrá organizar el día de América en Asturias este año, después de que la Sociedad aprobase el lunes sus nuevos estatutos.

"Vamos a ser realistas", ha dicho en declaraciones a los medios, para luego explicar que los nuevos estatutos, que rompen la vinculación directa entre SOF y Ayuntamiento, todavía tienen que ser legalizados para posteriormente escoger una nueva directiva, algo que no ocurrirá hasta septiembre u octubre según sus cálculos.

"Es obvio que no llegamos a septiembre", ha reconocido, con lo que deberá ser el Ayuntamiento el que deba organizar este año el desfile del Día de América en Asturias como una excepción. "No tenemos otro instrumento, si no, es imposible hacerlo", ha subrayado.

Sobre la nueva situación de la SOF López ha asegurado que su desvinculación del Ayuntamiento era un paso "inevitable e imprescindible". Así, ha recordado que hay un marco legal que no permitía que la antigua SOF siguiese funcionando como hasta ahora. "Ahora ya está en un nuevo marco legal y será lo que los socios quieran", ha señalado, para después asegurar que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar con la nueva SOF en objetivos comunes.