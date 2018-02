Alternativa Ronda Norte rechaza su construcción y pide aprovechar enlaces de la Florida y Ciudad Naranco

Publicado 03/02/2018 13:43:28 CET

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la plataforma Alternativa Ronda Norte, Pilar Alonso, ha rechazado este sábado la construcción de esta vía en Oviedo, al considerar que afectaría negativamente al "pulmón" de Oviedo, el Monte Naranco, y a la circulación. En su lugar han emplazado al Ayuntamiento, al Principado y al Ministerio de Fomento a seguir trabajando en alternativas como los enlaces de La Florida y Ciudad Naranco, la presencia de policías municipales ordenando el tráfico en puntos calientes o la promoción del transporte publico y la movilidad sostenible.

La plataforma ha acudido este sábado al Ayuntamiento para registrar su propuesta de manera formal. La misma pasa por plantear alternativas "realistas y sostenibles" a la Ronda Norte ya que "construirla aunque sea en un trazado menos agresivo, supone llevar una autopista de circunvalación a la falda del Monte Naranco, aumentando la contaminación, el tráfico y los ruidos para los barrios y pueblos de la ladera del que debería ser cuidado como nuestro pulmón verde".

A juicio de la plataforma, "no tiene sentido que cuando Oviedo se plantea superar cicatrices como el tramo urbano de la autopista 'Y' haya voces que defiendan levantar una nueva barrera de hormigón, esta vez entre la ciudadanía y su monte".

Esta autopista "no es un proyecto realista", ya que supone un gasto "de cientos de millones de euros", "no respeta el monte ni sus monumentos Prerrománicos y no soluciona los problemas de circulación". Además, su construcción obedecería, según Alonso, "a un interés encubierto de dar trafico a la AS-II, que es de peaje".

La portavoz de la plataforma ha defendido la salida a la Pixarra, que dejaría a Ciudad Naranco "libre del 90 por ciento del tráfico", por la calle Montes del Sueve para salir o bien al puente de Nicolás Soria o a Prados de la Fuente para llegar a Luis Oliver. "Sería una solución rápida", ha señalado.

La plataforma está formada por las organizaciones Manos por lel Naranco, Todos unidos por el Naranco, ANA, la Coordinadora Ecologista, Ecologistas en Acción, las asociaciones vecinales de Ventanielles, Otero y la Centralilla, SOS viejo HUCA, Imagina un Bulevar y Uniendo barrios.