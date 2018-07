Álvarez Cascos acude este martes a la celebración del aniversario de la Constitución en el Congreso

Actualizado 06/12/2011 9:00:40 CET

La Cámara baja acoge el último discurso de Bono por la Constitución, en una recepción sin apenas nacionalistas

El Congreso de los Diputados acogerá este martes, como cada 6 de diciembre, la recepción por el Día de la Constitución, que celebra su trigésimo tercer cumpleaños, y que servirá de escenario al todavía presidente de la Cámara, José Bono, para pronunciar su último discurso como tercera autoridad del Estado. Al acto acudirá el presidente asturiano, Francisco Álvarez Cascos, junto con otros cinco mandatarios autonómicos. No lo harán así la mayoría de las formaciones nacionalistas, ya que esta vez se ha descolgado del acto hasta CiU, que solía enviar a su representante en la Mesa del Congreso o la del Senado.

Fuentes del Ejecutivo regional ha confirmado la presencia de Cascos en este acto, en el que Bono pondrá así fin a su etapa al frente de la institución. Ha ejercido como presidente durante tres años y ocho meses, pero que pisó por primera vez en la primera vez como diputado por Albacete en 1979. Cuatro años después, cuando el PSOE logró su primera mayoría absoluta revalidó su escaño y estuvo en él hasta que en 1983 fue nombrado presidente de Castilla-La Mancha.

En 2004 volvió al Congreso, ya como ministro de Defensa, pero sin escaño y en 2008, esta vez como diputado por Toledo, renovó su acta y accedió a la Presidencia de la Cámara. Dejará el cargo y el Congreso el próximo 12 de diciembre, dos días antes de su 61 cumpleaños, habida cuenta de que decidió no concurrir en las listas del PSOE en las pasadas elecciones generales y que la nueva Cámara surgida de esos comicios se constituye el 13 de diciembre.

El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, y el candidato a sucederle, Mariano Rajoy, que se someterá a su debate de investidura la semana siguiente, escucharán la despedida del anfitrión como el resto de invitados. Después los dos se sumarán al tradicional almuerzo que Bono ofrecerá a sus antecesores en la Presidencia del Congreso.

También se prevé la presencia del presidente del Grupo Socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, de otros miembros de la dirección del partido, de ministros en funciones y de diputados y senadores de los dos grupos mayoritarios como el expresidente catalán y el futuro miembro de la Cámara Alta, José Montilla.

MEDIA DOCENA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Al contrario de lo que venía ocurriendo en los últimos años habrá una nutrida presencia de mandatarios autonómicos. De momento, han anunciado que asistirán los 'populares' María Dolores de Cospedal (Castilla-La Mancha), Luisa Fernanda Rudi (Aragón), Alberto Núñez Feijoó (Galicia) y Pedro Sanz (La Rioja). También harán lo propio el presidente asturiano, Francisco Álvarez Cascos, y el canario, Paulino Rivero.

Por contra, entre los ausentes, además del catalán Artur Mas, estarán la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre; el valenciano, Alberto Fabra; el balear, José Ramón Bauzá; el murciano Ramón Luis Valcárcel y el andaluz, José Antonio Griñán.

También se sumarán al acto representantes de IU, encabezados por su coordinador general de IU, Cayo Lara, y de Unión Progreso y Democracia (UPyD), que hará pleno con sus cinco diputados, y de Ana Oramas, de Coalición Canaria, única formación nacionalista prevista en la recepción. En representación del Gobierno vasco se ha anunciado que asistirá la consejera de Educación, Isabel Celaá.

VETARANOS Y 'NOVATOS'

Por contra, el PNV, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, el Bloque Nacionalista Gallego y Geroa Bai no enviarán ningún representante a la recepción. Todas estas formaciones, que ya tenían representación en la Cámara Baja en la anterior legislatura se mantendrán fieles a su tradición de no sumarse a esta fiesta, según han confirmado fuentes de todas ellas a Europa Press.

Los nacionalistas de CiU solían enviar a la recepción a sus representantes en las Mesas del Congreso y el Senado, pero el año pasado, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, ya no acudió Jordi Jané, vicepresidente cuarto del Congreso en la anterior legislatura y lo hizo sólo el senador Jordi Casas, que abandonó la Cámara Alta para ser nombrado delegado de la Generalitat en Madrid.

Aunque las nuevas Cortes no se constituirán hasta el próximo 13 de diciembre, los diputados electos que lo deseen podrán pasarse ese día por el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Sin embargo, no se espera que lo hagan ni los siete nuevos diputados de Amaiur ni el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que será el primer representante de esta formación en el Congreso.