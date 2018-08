Aparicio, "completamente convencido" de que el jefe de Policía Local no facilitó "nada" a la trama 'Enredadera'

Publicado 10/08/2018 13:47:53 CET

GIJÓN, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad en el Ayuntamiento de Gijón, Esteban Aparicio (Foro), ha asegurado este viernes en Gijón de que el jefe de la Policía Local de Gijón, Alejandro Martínez Gallo, no pretendía facilitar "nada en absoluto" a uno de los implicados en el caso 'Enredadera, Ángel Luis García 'El Patatero'.

"Estoy completamente convencido", ha insistido en respuesta a los medios de comunicación antes de participar en los actos del Día del Transporte en el marco de la 52 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). "El problema no es relacionarse con la gente, el problema es cometer delitos", ha añadido sobre las grabaciones de la investigación en que se escucha hablar a Gallo y a 'El Patatero'.

Según Aparicio, Gallo conoce a 'Patatero' de Astorga, pero ha reiterado que no tiene que ver con el caso, a lo que ha insistido en que no hay contrataciones. Ha explicado que habitualmente Policía Local hace pruebas con empresas que se ofrecen gratuitamente de productos que luego les quieren vender y no hubo propuesta de que se adquiriera nada en el caso de las vinculadas a la supuesta trama.

"No hay nada", ha remarcado, para enfatizar después que en principio no les requirió ninguna documentación la autoridad judicial. Ha señalado que si hay personas que aparecen en el marco de una investigación de forma casual, pueden tener mucho interés periodístico, pero desde el punto de vista jurídico y penal, "relevancia cero".

Y aunque ha señalado que en el 'rastreo' hecho en el Ayuntamiento no se detectó más que dos contratos con empresas vinculadas a la trama, no tiene objeción a que se puedan seguir mirando datos si así lo pide la oposición.

Por otro lado, ha indicado que no le ve mayor problema a que empresarios investigados por el caso 'Enredadera' tuvieron los teléfonos de responsables municipales y de mandos policiales, al considerar que no es tan difícil poder conseguirlos. Aparicio se ha puesto como ejemplo y ha señalado que por su profesión de abogado tienen su teléfono clientes que podían resultar "poco correctos".

PLENO EXTRAORDINARIO

Sobre el Pleno Extraordinario que se celebrará el próximo día 16 sobre el caso 'Enredadera', ha apuntado, ante la petición de la oposición de que sea la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, la que hable, que si quieren que se informe de Seguridad Ciudadana tendrá que participar él y si quieren hablar de contratos tendrá que hacerlo la concejala de Hacienda, Ana Braña.

A su juicio, las contestaciones tendrían que darlas quienes tengan más datos del tema, a lo que ha añadido que desconoce en otros municipios de otro signo político, salpicados también por este caso, quién ha dado explicaciones. "No creo que deba ser la alcaldesa", ha zanjado.