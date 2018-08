Argüelles (IU) afirma que su conversación con el exjefe de la Policía Local de Oviedo se ha sacado de contexto

Publicado 07/08/2018 12:10:16 CET

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU Asturias, Ramón Argüelles, ha afirmado este martes que la conversación relativa a una multa que mantuvo con el exjefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, se ha sacado de contexto.

La conversación tuvo lugar en agosto y aparece en el sumario de la trama de 'La Enredadera'. Según ha explicado el coordinador de IU llamó a José Manuel López tras ver una multa en la luna del coche de IU, que estaba aparcado en zona de carga y descarga ante la sede del partido, en la plaza de Alfonso II El Casto.

"Yo sabía que por tener alquilado un local en esta zona, igual que el resto de vecinos del Casco Antiguo, teníamos la posibilidad de utilizar la carga y descarga para vehículos. Desde hace dos años que soy coordinador, igual lo hice seis o siete veces. En esa última ocasión me percate que había una denuncia, entonces me sorprendió porque nunca había pasado", ha explicado el coordinador de IU.

Ante la duda que le surgió, según ha explicado, llamó a su "amigo" José Manuel López, a quien conoció cuando Argüelles dirigía la Escuela de Seguridad Pública y López dirigía Bomberos y Protección Civil de Oviedo. "Hicimos una amistad cordial que seguimos manteniendo", ha apuntado.

"Le llamé para preguntarle si yo tenía razón y los coches de IU tenían derecho a estar en carga y descarga", ha indicado. Según él, esa primera llamada no sale transcrita en el sumario, sino que sale una posterior donde el exjefe de la Policía Local le traslada que una vez comprobado que el vehículo pertenece a IU puede usar carga y descarga.

"Se hace como con el resto de gente que tiene este problema. Se habla con el policía y si el agente está de acuerdo la denuncia no prospera", ha indicado.

A su juicio, su respuesta "te debo una" se ha sacado de contexto. "Yo pretendo ser una persona humilde y a las personas que son amigos tengo frases que, sacadas de contexto, a lo mejor no se interpretan bien. Era un 'muchas gracias por haber solucionado esta denuncia que no se debería de haber tramitado' o 'muchas gracias por aclarar este malentendido'", ha asegurado.

El coordinador de IU ha explicado que los coches de IU son de 'renting' y que fueron cambiados cuando la anterior dirección. "Tengo la duda de si se trasladó a la Local el cambio pero eso no es condición suficiente para poner la multa", ha reconocido. También ha indicado que, según le han dicho, se trata de un procedimiento habitual.

CRÍTICAS DE COMPAÑEROS

Respecto a las críticas recibidas por algunos compañeros del partido, Argüelles ha afirmado que él prefiere tomar una postura "después de escuchar a todas las partes". Según él, algunos de sus compañeros de IU le han juzgado antes de escuchar su versión.

Por otro lado, Ramón Argüelles ha afirmado que la Dirección de IU no le ha pedido la dimisión directamente. "Yo no dejaré esto a no ser que mi Dirección diga que soy un corrupto y que me tengo que ir para casa", ha reiterado.

Finalmente, Argüelles se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Oviedo para aclarar la situación. "No tenemos ninguna intención de esconder absolutamente nada", ha afirmado. Además, le ha deseado a López suerte.