Arranca FIVACC con el objetivo de crear nuevos foros de discusión entre la arcilla y el cine

Actualizado 31/03/2012 13:30:49 CET

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, a las 20.00 horas, el Centro Municipal de Artes y Exposiciones acoge la inauguración del Festival Internacional Villa de Avilés de Cine Cerámico-FIVACC, que persigue crear nuevos foros de discusión entre el mundo de la arcilla y el cine.

FIVACC es un festival puramente cinematográfico con la cerámica en todas sus vertientes como hilo conductor. Tiene como objetivos generar nuevos foros de discusión entre el mundo de la arcilla y el del celuloide, contribuir a la apertura internacional de Avilés utilizando para ello un novedoso recurso como es el cine cerámico, promocionar la cerámica en todas sus manifestaciones a través del cine y dotar de mayor contenido a las Jornadas de Alfarería que se celebran en Avilés.

Tanto es así que el festival nace con las Cuartas Jornadas de Alfarería, Avilés 2012, y tiene carácter bianual. Los premios previstos para la fase competitiva de las jornadas de 2013 son: Primer Premio FIVACC 2013 dotado con 2.000 euros, Segundo Premio FIVACC 2013 dotado con 1.000 y Mención Especial FIVACC 2013.

En el acto de clausura de la presentación de FIVACC se proyectará la película de animación The potter, realizada por Josh Burton, animador facial de Midway Games y profesor de modelado facial en el Savannah College of Art and Desing de Georgia, Estados Unidos.