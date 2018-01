El Arzobispado defiende que la Iglesia "no tiene ningún trato de favor" en el régimen fiscal

Publicado 25/01/2018 11:26:48 CET

OVIEDO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Oviedo ha salido este jueves en defensa del régimen fiscal que afecta a la Iglesia, señalando que "es fundamental recordar que la Iglesia no tiene ningún régimen fiscal especial, ni ningún trato de favor, sino que está sometida al régimen fiscal general del resto de entidades no lucrativas".

Refiriéndose a la exención en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que ahora el Ayuntamiento de Oviedo quiere modificar, el Arzobispado señala en su Semanario de Información, consultado por Europa Press, que la exención en el IBI es un incentivo fiscal regulado en la Ley de Mecenazgo (Ley 49/2002) que considera que muchas instituciones desarrollan una labor valiosa para la sociedad.

Así, han explicado que están exentas de pagar el IBI las federaciones deportivas, las sedes de los partidos políticos, los sindicatos, la Cruz Roja, la ONCE, las Confesiones o Comunidades Religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado Español, el Museo del Prado, o la SGAE. "No existe ningún trato especial ya que claramente no sólo afecta a la Iglesia", han señalado.

Frente a la "desinformación" que "se impone en la era de la posverdad", la Iglesia de Asturias ha considerado "importante" destacar que es "mucho mayor" el dinero que la Iglesia Católica ahorra al Estado Español con su actividad que el que tendría que abonar en concepto del IBI por sus propiedades.

La Iglesia, han defendido, al igual que otras instituciones, realizan funciones propias de las Administraciones Públicas, "ahorrando un importante dinero a las mismas, que, en ningún caso, se ve compensado con los beneficios fiscales que contempla la Ley de Mecenazgo".

Esta Ley de Mecenazgo tiene como fin estimular la participación privada en actividades de interés general, concediendo un régimen fiscal a las entidades sin fines lucrativos, que voluntariamente quieran acogerse al mismo.