Asetra 'amenaza' con paralizar el sector si el Gobierno no atiende a sus reclamaciones para compensar las pérdidas

Publicado 10/08/2018 14:38:02 CET

GIJÓN, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal del transporte por carretera Asetra, Ovidio de la Roza, ha advertido este viernes en Gijón que no descartan con ir a una paralización del sector si el Gobierno central no da solución a la "tremenda incertidumbre" que atraviesan.

De la Roza, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en los actos del Día del Transporte en el marco de la 52 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), ha incidido en que por la propia situación del mercado el sector está llegando a un punto de atravesar "líneas rojas".

Si esta situación no se recompone, tendrían que mostrar su disgusto a través de una paralización. Y si bien ha asegurado que no lo descartan, ha apuntado que previamente quieren dar al nuevo Gobierno central una oportunidad para ver por dónde van sus políticas.

"De momento son enunciados, que no nos gustan nada, más bien nos disgustan bastante", ha apuntado, para después añadir que primero habrá que esperar a ver si van a llevarse a la práctica o no.

Ha incidido, entre otras cosas, en que este último semestre ha crecido más de un 8 por ciento la demanda respecto al mismo periodo que el año pasado, pero eso no se convierte en rentabilidad por diversos motivos, como pueda ser la fiscalidad, los anuncios de descarbonización o la competencia desleal. Cuestiones que, a su juicio, van en detrimento de este sector y de su competitividad.

Ha llamado la atención, en este sentido, sobre que a otros sectores y a otros modos de transporte se les subvencionan las pérdidas, mientras que a ellos, que aportan más de 12.000 millones de euros al año a las arcas del Estado, no tienen una respuesta adecuada al potencial del sector. Todo ello lleva a un deterioro mayor del sector, según él, y a una "criminalización que no estamos dispuestos a consentirla porque no responde con la realidad", ha dejado claro.