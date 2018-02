Barbón entiende la ausencia de Javier Fernández en el Comité Federal

Actualizado 17/02/2018 14:28:00 CET

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, se ha referido este sábado y ante las preguntas de la prensa, a la ausencia del presidente asturiano, Javier Fernández, en el Comité Federal y ha recordado que Fernández ya no es el secretario general de la FSA y además "todos saben que se está volcando en lo que resta de legislatura y en trabajar en el cumplimiento del programa electoral".

"Entiendo perfectamente que uno tiene que marcar prioridades. Como secretario general nunca faltó a un Comité Federal, así que respeto que ahora se centre en los problemas institucionales, me parece bien", ha indicado Barbón.

Adrián Barbón hacía estas declaraciones a los medios en el marco del Comité Federal del PSOE, que tiene lugar este sábado en la localidad madrileña de Aranjuez para aprobar las nuevas normas del partido.

Allí, Barbón también ha sido preguntado por los mensajes de un grupo de whatsapp con cincuenta afiliados socialistas, entre ellos, el exalcalde de Mieres o el actual secretario de organización del sindicato SOMA en el que plantean un boicot al presidente de la región, Javier Fernández que este sábado han sido publicados por un periódico regional.

"Creo que se trata de vulnerar todos los límites porque hablamosde un grupo de wastsapp, que es un ámbito privado de un grupo de militantes. Que eso transcienda y se convierta en debate público no me parece bien. Yo nunca jamás revelé una conversación privada y por tanto no voy a valorar lo que para mi es vulnerar la privacidad, en política no todo vale", ha sentenciado el Secretario general de los socialistas asturianos.

Respecto al Comité Federal, ha manifestado su importancia y ha indicado que en este caso es más importante aún porque debatía en torno al reglamento.

Ha resaltado que desde Asturias votarán a favor de ese Reglamento porque apuesta por la transparencia, porque refuerza el papel de la Ejecutiva Federal, algo que "siempre han defendido" y en tercer lugar por el papel que juega la militancia que "va a participar más que nunca".

Por todo ello se ha mostrado convencido de que todos los socialistas se sentirán mejor en este PSOE.