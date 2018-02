Barbón (FSA) afirma que la postura contraria del PP a la oficialidad es "para generar polémica" ante la pérdida de votos

Publicado 06/02/2018 19:40:22 CET

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ha acusado a la líder de los 'populares' asturianos de Mercedes Fernández de convertir la lucha contra la oficialidad en la única propuesta del PP. Así, ha afirmado que Fernández trata de generar "polémica" en determinados ámbitos ante el crecimiento de Ciudadanos y la perdida de votantes del PP.

"Me parece muy bien que Mercedes Fernández quiera hacer de ese tema la propuesta exclusiva del PP, pero no vamos a entrar en ese juego", ha afirmado Barbón a través de unas declaraciones distribuidas por la FSA, donde ha señalado que la FSA recogerá en su programa "un montón de cuestiones".

Así, ha indicado que son temas como las pensiones los que de verdad generan preocupan a la ciudadanía, mientras que la líder del PP en Asturias está "muy nerviosa en cuanto a los posicionamientos políticos".

"Me da la sensación que tiene algo que ver el crecimiento de Ciudadanos, porque Mercedes Fernández va a ir a unas terceras elecciones autonómicas y no sé si partido quedará muy contento si no gana", ha dicho Barbón, para recodar que las encuestas están mostrando una pérdida de votos del PP en favor de Ciudadanos.

"Mercedes Fernández ha renunciado a hablar de las preocupaciones reales de la gente y ha decidido abrir otro tipo de debates, que no generan esa polémica que ella quiere generar en determinados ámbitos muy concretos", ha sentenciado Barbón.