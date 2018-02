Barbón (FSA) sobre el nuevo reglamento del PSOE: "Yo creo en un partido, no en 17"

Publicado 14/02/2018 14:32:16 CET

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ha afirmado sobre el nuevo reglamento del PSOE, donde Ferraz gana poder, que él cree en un PSOE "no en 17". "Somos un partido federal, no una federación de partidos y no somos virreyes en cada territorio", ha señalado Barbón, que ha destacado también el mayor peso que adquieren los militantes en las decisiones del partido.

Así se ha pronunciado el líder socialista asturiano este miércoles en Oviedo, donde ha comparecido en la sede de la FSA acompañado del secretario general del PSOE de León, Javier Cendón. Allí, Barbón ha afirmado que no le ha llegado ninguna crítica hacia el nuevo reglamento y que el Comité Ejecutivo Autonómico, celebrado este martes, está "muy satisfecho" con él.

En ese sentido, ha recordado que ahora la militancia será "soberana" y tendrá que votar cuestiones como los delegados al Congreso o el voto en una investidura. "El PSOE cambia radicalmente, es un partido nuevo, más transparente y abierto a la ciudadanía, es el PSOE de los militantes", ha señalado.

Así, ha indicado que si la presidente de Andalucía, Susana Díaz, y el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, no van a acudir al próximo Comité Federal se debe a sus responsabilidades como presidentes autonómicos. "Yo sí estuviera molesto iría y mostraría mi posición en contra", ha indicado Barbón, para añadir que en ese caso no alegaría problemas de agenda, "iría y diría que no me gusta".

El líder socialista asturiano ha señalado que su partido ha cambiado a lo largo de 140 años y que gracias a ello ha sobrevivido. "Hay gente que entiende que el papel de los militantes tiene que ser residual, otros decimos que si queremos estar conectados con la calle es a través de los militantes", ha afirmado. Así, ha señalado que los militantes están contentos "porque entienden que el PSOE está dando pasos hacia el futuro".

Barbón ha explicado que, en el caso de que los militantes no estén de acuerdo con la gestión de un presidente autonómico socialista, podrán forzar unas primarias si cuentan con el aval del 40% de los militantes. Además, ha señalado que cada federación tendrá que acordar con Ferraz si se abren a los simpatizantes.

"El PSOE tiene que conjugar abrirse a los simpatizantes con el papel de los militantes que mantienen el partido día a día", ha afirmado, para añadir que va a hablar con los militantes para saber si las primarias tienen que ser solo para militantes o también podrán participar en ellas los simpatizantes.

Por otro lado, ha explicado que cada agrupación socialista va a votar la configuración de las listas autonómicas y que después la Ejecutiva tendrá que "cuadrarlas". Así, ha explicado que, teniendo en cuenta lo que vote la militancia, "habrá que cruzar criterios territoriales, de género y de formación", aunque ha explicado que todo esto tendrá que justificarse desde la Ejecutiva.

Así, ha realizado críticas a la anterior gestión, al afirmar que ahora los militantes van a votar "y antes había candidaturas que no eran propuestas por nadie". "Todo va a ser más transparente", ha señalado Barbón, que también ha precisado que a partir de ahora los concejales, diputados y senadores tendrán un límite temporal de 12 años para ejercer el mismo cargo y que se establece la imposibilidad de acumular responsabilidades.

En resumen, Barbón ha querido concluir que no conoce críticas hacia el nuevo reglamento, que ofrece más transparencia y que la Ejecutiva federal sale reforzada, "pero sobre todo la militancia, que es la columna vertebral".