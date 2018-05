Cascos rehúsa hablar de Moriyón porque Foro tendrá primarias "de verdad" y decidirán los militantes

Publicado 23/05/2018 12:53:05 CET

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro, Francisco Álvarez Cascos, ha rehusado este miércoles pronunciarse sobre la petición de las comisiones directivas del partido en Siero, Noreña y Somiedo de que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, presente su candidatura en el Congreso de la formación se va a celebrar el 29 de septiembre para presidir el partido y así ser también candidata para las elecciones autonómicas del 2019.

De este modo, Cascos ha incidido en que Foro tendrá primarias "de verdad" y decidirán los militantes. "Los militantes en este partido tienen libertad de decisión y voto, y los órganos directivos no deben suplantar a los militantes. Para ese modelo de primarias en el que deciden los candidatos los órganos ya tenemos un ejemplo, porque el candidato de un partido lo ha designado el secretario general nacional de ese partido y dicen que tienen primarias. Pues las nuestras son de verdad", ha apuntillado, añadiendo que "los órganos directivos no tienen nada que decir, ni que proponer en este tema".

Tampoco ha querido opinar sobre Moriyón en respuesta a preguntas de los periodistas antes de asistir a la presentación del libro 'En voz alta' de la presidenta y portavoz de Foro en la Junta General, Cristina Coto. "Yo tengo muy buena opinión de los algo más de 10.000 militantes de foro, pero como secretario general no voy a poner por orden mis preferencias. Tengo un altísimo concepto de los 10.000", se ha limitado a decir.

Por otra parte, preguntado sobre la detención del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana, Cascos ha afirmado que no tiene "la más mínima información de lo que hay detrás" de las noticias sobre la investigación por diversos delitos de corrupción. "Cuando no se tiene información no se debe de especular", ha zanjado.