Cascos también muestra su disposición a estudiar una moción de censura contra Javier Fernández

Actualizado 26/12/2013 20:24:18 CET

Foto: EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foro Asturias y diputado en la Junta General, Francisco Álvarez-Cascos, ha mostrado este jueves su disposición a estudiar una moción de censura contra Javier Fernández, como así lo hiciera recientemente el diputado de UPyD, Ignacio Prendes. No obstante, ha apuntado que su partido aún no tiene una iniciativa planteada, ni ha recibido ninguna propuesta en este sentido.

El presidente de Foro ha sido preguntado por esta cuestión durante una rueda de prensa en la que ha analizado la situación política. Una vez más ha señalado que él convocaría elecciones si estuviese en la situación del presidente autonómico Javier Fernández, después de salir rechazada su propuesta de presupuestos para 2014.

Preguntado por las declaraciones de Prendes, ha señalado que su partido no ha hablado de "ningún tipo de iniciativa conjunta con UPyD, pero si UPyD tiene una iniciativa que desee plantear, con mucho gusto la estudiaremos". "No tenemos ninguna iniciativa en marcha ni hemos escuchado ninguna iniciativa que nos ayude a formar criterio con esta cuestión", ha añadido, para insistir en que lo que preocupa a su formación es "el problema real que tiene Asturias que está sin Gobierno".

Se ha referido también a las declaraciones del portavoz socialista en la Junta General, Fernando Lastra, que ha retado a la oposición a presentar una moción de censura. "Cuando uno oye al PSOE hablar de moción de censura eso es porque no quiere hablar de otra cosa, del desgobierno que sufre Asturias por el incumplimiento de la inmensa mayoría de los compromisos del discurso de investidura de Javier Fernández", ha señalado. En su opinión, se trata de una maniobra de distracción.

ELECCIONES

Cascos ha señalado que si hoy fuese presidente de Asturias, en las mismas condiciones en las que está Javier Fernández, adoptaría la misma decisión que en 2012, cuando decidió siendo presidente convocó elecciones anticipadas, tras salir rechazada con los votos de PP y PSOE su propuesta presupuestaria. En su opinión, Javier Fernández "debería no apegarse al sillón y buscar una salida democrática apelando a los ciudadanos". Para el presidente 'forista' Fernández pretende seguir en el cargo "sine die", sin "capacidad para gestionarlo".

No obstante, el presidente de Foro ha señalado que una prórroga presupuestaria "no quiere decir que no haya presupuestos sino que hay que gestionarlos de manera diferente". A su juicio es una "oportunidad" para corregir las "graves deficiencias" del presupuesto de 2013.

Eso sí, ha matizado que la prórroga que él tuvo que afrontar en 2012 no fue la misma que la que tendrá que encarar Javier Fernández, porque "a Foro PP y PSOE le impusieron una prórroga con los presupuestos de Areces, y Javier Fernández tendrá una prórroga con unos presupuestos socialistas".

BAJAR IMPUESTOS

En este sentido, ha instado al Gobierno socialista a bajar la carga fiscal para evitar la deslocalización de empresas en la comunidad autónoma, en lugar de crear más impuestos. Ha reprochado la hipocresía de Fernández "que no habla en la Junta pero acude a Madrid (a los Desayunos Informativos de Europa Press, el 19 de diciembre) a criticar a la Comunidad de Madrid", en referencia a las críticas del mandatario asturiano por competencia desleal en materia de impuestos para las empresas en la autonomía gobernada por Ignacio González (PP). "Habla de deslocalización el 19 y el día 20 anuncia otro impuesto", le ha reprochado Cascos.