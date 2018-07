El Celsius 232 arranca el miércoles y contará con creadores como Kameron Hurley, Blake Crouch o Margaret Stohl

Publicado 07/07/2018 15:25:30 CET

El festival de terror, fantasía y ciencia ficción 'Celsius 232' arranca este miércoles, 11 de julio, y contará con creadores como Kameron Hurley, Blake Crouch o Margaret Stohl entre los invitados de esta edición, en la que se fallarán por primera vez los 'Premios Lorna' a los mejores cómics del género y nace la colaboración con el proyecto europeo Wom@rts.

Asimismo, se entregarán los III Premios Kelvin 505 a Frances Hardinge, Jesús Cañadas, N. K. Jemisin, Georgia Costa y Fer Alcalá, dentro del festival, que refuerza la programación dedicada al público infantil.

Más de 150 actividades y más de 125 invitados llenarán Avilés hasta el sábado día 14 de julio. La actividad ha sido presentada esta mañana por la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso junto a Cristina Macía y Jorge Iván Argiz, codirectores del festival.

Alonso insistió en el "valor del Celsius que contribuye a que Avilés sea un referente cultural no sólo en España sino en otros países". Además, remarcó que "cada vez son más los invitados y los público que nos visitan y descubren Avilés gracias a este festival".

La edil quiso también destacar "el esfuerzo realizado para enriquecer la programación juvenil y adolescente y, este año, especialmente también la infantil. Gran presencia de lectores y lectoras adolescentes y jóvenes a los que este años se va a sumar numeroso público infantil".

Igualmente, la concejala de Cultura explicó que "es la primera vez que el festival colabora con el proyecto europeo Womarts de la Fundación Municipal de Cultural cuyo objetivo es visibilizar a las mujeres creadoras". El viernes, Lisa Tuttle y Elisabetta Gnone, junto a Sofía Rhei, tomarán parte en la mesa redonda "Creando personajes femeninos con los que identificarse".

Por su parte, Jorge Iván Argiz resaltó que Celsius "es un festival sobre la narración de ciencia ficción, fantasía y terror donde la literatura tiene un peso especial, pero extendemos nuestros tentáculos al videojuego, al teatro, a la poesía, al cine, a la televisión, al cómic, a todas las artes narrativas".

Para Cristina Macía, la renovación de públicos que se consigue con un festival como el avilesino, es clave: "La pata infantil es vital para nosotros. Acudimos a convenciones de ciencia ficción por toda Europa y constatamos que el público envejece, solo el de fantasía es aceptablemente joven, pero en ciencia ficción no hay renovación, excepto en Avilés. Aquí tenemos nuestras conferencias de ciencia ficción llenas de chavales. Después de siete años se empieza a notar que esta semillita que sembramos aquí ya es un tallo y los jóvenes están leyendo ciencia ficción en papel, más que los adultos".

La propia Macía confirmó la trascendencia de contar con "una presencia femenina muy abundante", en el capítulo de público, pero también de creadoras invitadas, una situación que "no es buscada, basta con leer los libros, ver lo que se publica, abrir los ojos, para saber que las autoras están ahí al mismo nivel que los autores". Su presencia en el festival es transversal: están en todos lo géneros y en todas las mesas redondas. No hay actividades específicas sobre el papel de la mujer en los diferentes géneros o narrativas; están en el Celsius por derecho propio y totalmente integradas en el festival, no necesitan un espacio a parte".