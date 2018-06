El cese del Síndico Mayor, en el aire por el cambio de parecer de Izquierda Unida

Publicado 27/06/2018 15:09:45 CET

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cambio de postura en Izquierda Unida respecto al informe de la Comisión de Hacienda sobre el cese del Síndico Mayor, Avelino Viejo, hace que el mismo por parte de la Junta General quede en el aire, al no sumar tres quintos de la Cámara los grupos que persisten en la intención de cesar al Síndico, PP, Foro y Podemos.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares ha anunciado la abstención de su grupo y ha basado su cambio de parecer en el informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara, un documento que "pone en cuestión que existan indicios para su cese".

Si bien IU considera que siguen existiendo razones para reprobar al Síndico Mayor, "por su gestión del personal", el informe jurídico de los letrados de la Cámara "pone en cuestión que tengamos evidencias o indicios en una posible revocación o cese del Síndico Mayor".

Este miércoles se reunió la comisión de Hacienda para continuar avanzando en los trabajos para elaborar el dictamen que, en principio, derivaría en su cese. Sin embargo, Izquierda Unida se abstendrá y no participará en la elaboración del informe, al entender que "no existe margen ante un posible recurso ante la Justicia o el Tribunal Constitucional", lo que "podría suponer una quiebra importante para la imagen de la Junta General". "Tendríamos un deterioro de la Sindicatura y de la Junta General y creemos que no nos lo merecemos", ha añadido.

Por su parte el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, ha criticado el cambio de posición de Izquierda Unida en el proceso de cese del Síndico Mayor. En unas declaraciones remitidas por el partido, ha mostrado su "sorpresa" por el cambio de criterio de la coalición de izquierdas. A pesar de ello la comisión se ha dado de plazo hasta el lunes para ver si hay cambios en las posturas de cada partido. El síndico, ha asegurado Cuervas-Mons, "no actuó con la imparcialidad y dignidad inherentes al cargo", con lo que el proceso de revocación "debe continuar".

Para la diputada de Foro Asturias Carmen Fernández, queda demostrado que el Síndico Mayor "incumplió sus deberes al enmascarar la auténtica voluntad de la Mesa de la Cámara, para redirigir el voto del Consejo hacia sus propios intereses" en los procesos de contratación. Según el diputado de Podemos Enrique López, a pesar del informe de los letrados hay "elementos suficientes de peso" para continuar con la revocación.

Desde el PSOE, la parlamentaria Margarita Vega ha explicado que en los trabajos de la comisión de hoy "se ha constatado que no existen elementos suficientes para seguir con el procedimiento y que las razones políticas o de oportunidad no caben en este proceso reglado". Todo ello, ha añadido, "habida cuenta de que los motivos para la revocación de los miembros de la Sindicatura de Cuentas están tasados tanto en el Reglamento de la Junta General, como en la Ley de la Sindicatura de Cuentas, al imperar el principio de inamovilidad del Síndico".

El diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé ha señalado que los argumentos del informe jurídico "son de gran fortaleza" frente a la posición de los grupos que defienden continuar con el proceso, fundamentada en "consideraciones de tipo político" y "opiniones".

Ciudadanos, ha explicado, tiene el voto "en suspenso". Así, Fernández Bartolomé ha afirmado que si los grupos proponentes del cese elaboran un dictamen "fundamentado, razonado y argumentado", el partido podría variar su posición. Sin embargo, hasta ahora "el informe de los letrados gana por goleada" frente a la posición de PP, Foro y Podemos.