Ciudadanos enmienda la ley de Función Pública para incorporar a los docentes a la carrera profesional

Publicado 23/07/2018 11:31:11 CET

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos en la Junta General Armando Fernández Bartolomé ha presentado este lunes la enmienda que su grupo presentará a la Ley del Principado de Asturias en materia de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria. La propuesta pasa por incorporar en la carrera profesional a los docentes.

Fernández Bartolomé, que ha presentado la iniciativa en rueda de prensa, ha defendido que al personal docente adherido a las evaluaciones docentes y las supere, y acredite los once años de antigüedad, se le reconozca el incentivo correspondiente en la misma cuantía que el fijado para el segundo tramo del complemento de carrera profesional horizontal aplicable al resto de funcionarios de la Administración Pública.

Esto supondría doblar la cantidad que perciben actualmente como complemento por someterse a la evaluación docente --actualmente 134 euros para docentes de primaria y 210 euros en secundaria--.

De salir adelante esta enmienda, implicaría un gasto de 8 millones de euros para los más de 6.000 docentes que trabajan en Asturias. Si Ciudadanos logra el respaldo de la cámara este martes durante el debate de las enmiendas y la propuesta legislativa,

El Principado, ha criticado, "ha vuelto a no contar" con los docentes, lo que supone una "injusticia manifiesta delatora de cómo funciona la función pública, que está más atenta a presiones y clientelas".

Los docentes, ha dicho, no se pueden "quedar fuera" de la carrera profesional. Por ello ha demandado un plan general para la Administración Pública, porque entiende que no se puede crecer "con grandes descompensaciones". "Da la impresión de que en lugar de tener un plan, en funcion de quién presione y elecciones sindicales, se van haciendo políticas reactivas, pero no activas", ha criticado.