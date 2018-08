Ciudadanos reclama soluciones para la playa de San Lorenzo

Publicado 14/08/2018 11:24:06 CET

GIJÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha reclamado este martes la búsqueda de soluciones para la situación que atraviesa la playa de San Lorenzo.

"Al problema de la calidad del agua se le ha unido la falta de arena que ha acentuado los efectos negativos de las mareas vivas propias de esta época. Así se ha generado un importante socavón y hay incluso algunas escaleras cerradas, no parece que sea la mejor carta de presentación de nuestra playa en la principal semana del verano gijonés", ha lamentado Fernández Sarasola.

A su juicio, este problema pone de manifiesto "la dejadez y falta de previsión" de las Administraciones implicadas, tanto del Ayuntamiento como de la Autoridad Portuaria, que este año decidieron "que no era necesario efectuar ningún aporte de arena adicional".

Además, según ha señalado Sarasola en nota de prensa, las Administraciones hacen que los gijoneses vuelvan a cuestionar los estudios efectuados hasta la fecha por la Universidad y que reflejaban que el arenal se recuperaría sólo.

Por ello, el portavoz de Ciudadanos cree necesario la creación de un equipo multidisciplinar para que se estudie la situación actual y evaluasen las posibles soluciones para la regeneración del arenal de San Lorenzo, así como el coste de las mismas.

"No se puede persistir en el error de no hacer nada, estamos viendo como el arenal no parece que se regenere por si mismo, más bien parece lo contrario, y esta situación puede acabar por restarnos potencial turístico. Urgen tomar medidas", ha concluido.