Un colegio de Gijón aparta a una profesora ante la sospecha de que mantuvo relaciones con un alumno

Publicado 23/05/2018 14:16:30 CET

GIJÓN, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El director del colegio San Miguel de Gijón, Miguel Ángel Campos, ha confirmado a Europa Press que desde la Dirección del centro se ha tomado como medida preventiva apartar a una profesora de la que se sospecha que pudo haber mantenido relaciones sexuales con un alumno.

Campos ha explicado que la primera información que tuvieron sobre este asunto fue el pasado día 17, tras lo que activaron el protocolo y vieron la "conveniencia" de que la profesora no estuviera en el centro educativo desde el pasado viernes, ya que podría ser "violento" que ella estuviera mientras se investiga el caso.

Ha dejado claro, que ellos no son los encargados de juzgar el asunto sino los organismos pertinentes, aunque llevan en paralelo una investigación de cara a dilucidar el asunto y adoptar una decisión interna. Ha recalcado, en este sentido, que Inspección Educativa está "perfectamente al tanto de la situación".

Asimismo, ha indicado que el alumno sigue yendo al centro educativo y no se ha tomado ninguna medida contra él, al considerar que "en absoluto ha cometido ninguna irregularidad", ha apuntado. "Y lo de la profesora está por ver", ha enfatizado.

Sobre esta, ha señalado que no es nueva en el centro educativo, sino que lleva ya algún tiempo en el colegio. No obstante, no es ni ha sido profesora del alumno en cuestión. Según Campos, pertenecen a etapas educativas diferentes. En este caso, la profesora imparte Primaria y el alumno cursa Secundaria.