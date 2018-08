Convocado un Pleno Extraordinario para aclarar si hay relación entre el Ayuntamiento de Gijón y la 'Enredadera'

Actualizado 06/08/2018 20:21:19 CET

GIJÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha convocado este lunes un Pleno Extraordinario, para el próximo día 16, a las 10.00 horas, para dar a conocer toda la información disponible sobre si existen contratos con el Ayuntamiento de empresas implicadas en el caso 'Enredadera'.

Así lo ha anunciado, a través de un comunicado, en el que indica que la convocatoria obedece al escrito presentado por el Grupo Municipal del Partido Popular y a las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre el sumario del citado caso.

Precisamente este lunes la regidora gijonesa ha explicado que solicitó a diversos departamentos municipales que se haga "un rastreo exhaustivo" de las empresas con las que hubo contrataciones, para averiguar si alguna tiene relación con personas vinculadas a esta trama.

En el caso de que haya alguno, la alcaldesa ha pedido que se describan las circunstancias en las que se concedió esa adjudicación y también todos los nombres que componían la Mesa de Contratación.

PERSONARSE EN LA CAUSA

Sobre este asunto, el portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, ha señalado que este Pleno debe servir para que la alcaldesa dé todas las explicaciones y desvincular, si es que puede, al Ayuntamiento de cualquier indicio de delito.

El PP pide, además, que el Pleno vote la creación de una Comisión no Permanente para averiguar todo lo relativo a este asunto. Asimismo, ha exigido que el Gobierno local se persone "de inmediato" en la causa.

Para González, no hay ninguna explicación para que el Ayuntamiento no esté personado para defender los intereses de todos los gijoneses y el buen nombre de esta institución. Unido a ello, el portavoz 'popular' ha considerado "inaudito" que después de cinco días la alcaldesa no hablara del tema y se dedicara a ir a las piraguas del Sella, a su campaña electoral. Una cuestión, esta última, que ha desmentido la propia regidora, quien ha incidido en que estaba en el Descenso al ser el Ayuntamiento de Gijón un patrocinador.

POSIBLE VINCULACIÓN A LA TRAMA

También a este Pleno se ha referido el portavoz del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP), Mario Suárez del Fueyo, quien ha esperado que se den las oportunas explicaciones, especialmente sobre la concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio, concedida a Aralia Servicios Sanita, una empresa vinculada al entramado del empresario investigado, José Luis Ulibarri, según XsP.

"Los graves hechos que se han ido revelando en el caso Enredadera muestran que hay indicios suficientes de que Álvarez Cascos entra en contacto con el Ayuntamiento de Xixón y que el Ayuntamiento celebra reuniones con personas vinculadas a esta trama", ha señalado Del Fueyo.