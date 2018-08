La Coordinadora Ecologista alerta de la deficiente calidad de las aguas en la playa de Poo de Llanes

Publicado 23/08/2018 10:18:13 CET

La Coordinadora Ecologista ha solicitado explicaciones al Ayuntamiento de Llanes y al Principado de Asturias para que investigue las razones por las que los usuarios de la playa de Poo en el concejo de Llanes se encuentra con una calidad de las agua deficiente por "contaminación por enterococos intestinales, de acuerdo a los análisis quincenales que realiza el Principado en las playas asturianas controladas y presentados esta semana".

La Coordinadora destaca que esta playa "es la única asturiana que tiene el calificativo 'No recomendable para el baño'". Explica el colectivo que la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo es la encargada del Programa de Vigilancia Sanitaria de Zonas de Baño en solo 60 de las playas asturianas, solo controlan los parámetros microbiológicos de contaminación fecal, concretamente enterococos intestinales y Escherichia coli.

Así destaca el colectivo que no analizan el resto de otros contaminantes del agua, en este caso desconocemos porque el Principado y el Ayuntamiento no toman medidas ante los vertidos que se producen en el arroyo de la Vallina que desemboca en la playa de Poo, "muy afectada por vertidos ganadero y la estación de bombeo del pueblo que vierte contaminantes cuando entra en carga, un problema que lleva años que perjudica la calidad de las aguas de baños a una playa tan visitada y reconocida internacionalmente".

No es la primera vez que la Coordinadora Ecologista denuncia que ni el Principado, ni los Ayuntamiento investiguen las fuente de contaminación que se dan en las playas asturianas con rio que sufren vertidos continuos, como es el caso de Poo. "

Si no se toman medidas es difícil que no se repita esta lamentable situación que nos encontremos en plena campaña de baños", alerta el colectivo que añade que "no es comprensible que ante los episodios contaminantes que afectan a la salud de los usuarios de las playas, lo único que hay es un manto de silencio, que por supuesto no se arreglan los problemas tapándolos".