La Coordinadora de ONG destaca la "buena disposición" del Principado a mantener los presupuestos de cooperación

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Coordinadora de ONG de Asturias, Mercedes González, ha valorado la "buena disposición" que le ha mostrado el Gobierno autonómico, de cara a mantener las partidas presupuestarias dedicadas al ámbito de la cooperación, así como la cooperación con la entidad.

En declaraciones a Europa Press este lunes, y preguntada por cómo había influido la reciente dimisión de la directora general de Cooperación, Patricia González del Valle, la presidenta de la Coordinadora ha destacado la buena "disponibilidad" apreciada en los responsables autonómicos.

Así lo ha afirmado tras mantener una conversación con la directora general de Políticas Sociales, Patricia Arce, quien, según González, ha mostrado su intención de procurar mantener los presupuestos en materia de cooperación, que en el anterior ejercicio alcanzaron los 12,7 millones de euros, y en 2010 superaron los 13. "Si se cumpliese lo que se está diciendo de mantener los presupuestos de la ayuda al desarrollo, desde luego sería un dato muy positivo", ha opinado la representantes de las ONG.

Respecto a la dimisión de González del Valle, la presidenta de la Coordinadora ha explicado su impresión tras mantener conversaciones con la ex directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo: "parece ser que no tenía libertad de movimientos, ni tampoco para hacer acto de presencia en muchos actos; no estaba a gusto, no se sentía libre para ejercer el puesto que tenía", comenta González.