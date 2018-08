La Coordinadora Unitaria de Bomberos espera que "miles" de compañeros se sumen a hacer 'Una guardia por Eloy'

Publicado 29/08/2018 18:30:24 CET

OVIEDO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales de Asturias ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Oviedo una camiseta en recuerdo de Eloy Palacio, el bombero fallecido hace dos años en un incendio en la calle Uría de Oviedo. Esta camiseta se entregará a todos los bomberos que participen en la campaña 'Una guardia por Eloy', mediante la que la CUBP donará a la familia del bombero fallecido las aportaciones de los compañeros que hayan realizado una guardia voluntariamente para este fin. La organización confía en que se sumen "miles" de compañeros, ya que, desde que iniciaron la campaña a comienzos del mes de agosto, se han sumado en torno a 200.

El portavoz de la CUBP a nivel estatal, Manuel Sordo, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en su última sentencia atribuía al bombero fallecido la responsabilidad del accidente, alegando "exceso de celo". Con ello, la familia se ha quedado sin indemnización, lo que derivó en la movilización de los bomberos. "Si pensaban que nos iban a pillar dormidos, están equivocados, no vamos a parar", ha asegurado.

Sordo ha comparecido en rueda de prensa en el Ayuntamiento, acompañado de la viuda de Eloy Palacio, Marta Valle, el compañero de Eloy Palacio el día del accidente, Juan Carlos Fernández 'Cuni', y el representante de la Coordinadora en Asturias, David Fernández. Allí, Sordo ha querido trasladar a la familia de Palacio que "no están solos" ante la decisión judicial.

Así, ha asegurado que "cientos de compañeros están realizando una guardia extra en su dia de descanso por Eloy, donando el importe a su familia". Como reconocimiento a su aportación, la CUBP ha diseñado una camiseta que entregarán a todos los que colaboren. Sordo ha hecho entrega de las dos primeras camisetas a la viuda de Palacio y a 'Cuni', al ser de los primeros bomberos que realizó la guardia voluntaria.

LOS BOMBEROS ESTÁN "DESAMPARADOS" ANTE LA SENTENCIA

Marta Valle ha tomado la palabra para agradecer a los bomberos su apoyo, y ha lamentado que la sentencia "choque siempre con la misma piedra". "Siempre terminan diciendo que excluyen al Ayuntamiento de toda responsabilidad, cuando fue evidente y notorio que faltaron recursos", ha lamentado. "Otras veces lo solventan con su trabajo y su manera de actuar, en esta ocasión no fue así, no pudieron, y a cambio toda la responsabilidad y culpa recae sobre Eloy, no lo entiendo", ha añadido.

Por ello, considera que los bomberos están "desamparados" por las administraciones, y ha abogado por la ley marco que reclaman los trabajadores para regular su profesión. En este sentido, el compañero de Palacio el día del derrumbe del edificio de la calle Uría, 'Cuni', ha celebrado que el movimiento esté llegando a "todos los bomberos de España" ante una situación que "puede generar jurisprudencia".

"Nadie quiere perder la vida, todos tomamos las medidas de protección necesarias, pero también hay accidentes. Si la Administración vuelve a hacer como con Eloy, como no hay legislacion que contemple esto, estamos otra vez en limbo de ver qué decide el juez, hay que solcionar esta situación, crear la ley del bombero para que no vuelva a suceder", ha resumido.

Para sacar adelante la ley, la Coordinadora ya ha iniciado los contactos en el Congreso de los Diputados para elaborar el borrador, ya que la norma básica correspondería al Estado, aunque luego las administraciones locales y regionales puedan ampliarla. De no salir adelante "en breve" han anunciado movilizaciones.

REUNIONES EN EL AYUNTAMIENTO

Por otro lado, el portavoz de la Coordinadora ha anunciado que se reunirán con los grupos municipales del Ayuntamiento de Oviedo en busca de un reconocimiento al bombero fallecido, para "dejar bien claro" que "no van a consentir que el nombre de Eloy quede manchado por morir en acto de servicio cumpliendo con su deber".

La coordinadora se reunirá para lograr un consenso y conocer la postura de los grupos municipales al respecto del suceso y el tratamiento que se le ha dado en los tribunales, así como proponer soluciones a esta situación. "Dependiendo de la actitud que tomen, actuaremos en consecuencia", ha asegurado Sordo.

El objetivo, ha dicho, es "limpiar el nombre de Eloy y que quede claro que murió en acto de servicio y que no tiene ninguna culpa de su muerte".