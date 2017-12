Coto (Foro) pide a Javier Fernández que convoque elecciones anticipadas al ser "incapaz de entenderse con su partido"

Publicado 29/12/2017 14:06:38 CET

OVIEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, ha reclamado este viernes al presidente de Asturias, el socialista Javier Fernández, que convoque elecciones anticipadas al entender que "no tiene sentido" que siga al frente del Ejecutivo asturiano. "Es evidente que ya no tiene ningún sentido la presencia de Javier Fernández al frente del Gobierno, al ser incapaz de entenderse con su partido, con las propias izquierdas, y con el parlamento", ha criticado.

Durante un brindis celebrado con los medios de comunicación, Coto ha lamentado que Fernández esté protagonizando un "encadenamiento al sillón" sin tener siquiera el apoyo de su partido ni la "posibilidad de dialogar" con la izquierda para lograr sacar adelante los presupuestos para Asturias.

Por otro lado, y en relación a la prórroga presupuestaria, ha replicado a la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, que en este escenario la deuda es "lo único" que no se prorroga, extremo afirmado este jueves en rueda de prensa por la consejera.

Si quieren recurrir al crédito, ha explicado Coto, deberán pasar por la Junta General "porque probablemente no habría problema" para aprobarlos. En este sentido, ha explicado que cuando llega un crédito para un fin concreto a la Junta, los diputados "tienden a aprobarlo" porque son cosas "de puro sentido común". El problema, ha dicho, es que el Gobierno "no quiere traer los créditos porque hay mucho de opacidad y de no querer contar a qué se destinan".