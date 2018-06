Cristina Coto culpa a Cascos de la crisis del grupo parlamentario de Foro

Publicado 07/06/2018 13:25:45 CET

OVIEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Foro y portavoz del grupo parlamentario, Cristina Coto, ha lamentado este viernes la crisis abierta en dicho grupo de la que ha culpado al secretario general del partido, Francisco Álvarez Cascos.

Así la también presidenta de la formación ha manifestado que lo ocurrido nada tiene que ver con Carmen Moriyón a la que ha deseado que "si finalmente toma el mando de Foro, tenga, siquiera, un gramo mas de autonomía del que ella ha tenido y tiene".

"El tiempo me ha demostrado que algunos necesitan tener siempre en sus vidas un enemigo a batir en la propia casa si comete el error imperdonable de pensar y actuar por sí mismo, aunque sea una sola vez", ha dicho la portavoz parlamentaria y presidenta de la formación.

Cristina Coto ha reiterado que ya ha trasladado su ánimo a Carmen Moriyón para que dé el paso de presidir este partido y le he mostrado su apoyo, "un ánimo y un apoyo que son reales". Así mismo Coto ha pedido disculpas a los afiliados y simpatizantes de Foro por la imagen ofrecida.

Cristina Coto ha mostrado su absoluto respeto y aprecio profesional a los otros dos diputados del grupo, Pedro Leal y Carmen Fernández, que ha calificado "no sólo de buenos profesionales sino también de buenas personas" y ha lamentado la "instrumentalización que de ellos se está haciendo".

En este sentido Coto ha querido explicar lo ocurrido en torno la supuesta discrepancia en el funcionamiento del grupo y ha explicado que las dos asesoras con las que cuenta el grupo parlamentario desarrollan el mismo trabajo con la misma dedicación a jornada completa y con igual entrega. Sin embargo una de ellas cobra únicamente por media jornada por lo que decidió solicitar un cambio de jornada. "Siempre he en la justicia social y siempre he creído que a igual trabajo debe existir igual salario y eso es lo único que he hecho, defender lo que creo que es justo", ha dicho Coto.

"No sólo mis compañeros sino todo el parlamento conoce que la jornada de estas dos trabajadoras es igual. Mis compañeros le trasladaron a esa trabajadora que esto no era algo personal algo que les honra y claro, sino es personal es claro que estamos ante una cuestión política"

Ha indicado que para tomar esta y otras decisiones "nunca he tenido que consensuar ni acordar con nadie mas que con su secretario general" y las mismas nunca han pasado por órgano alguno.

"Nunca, nunca he tenido que consensuar nombramientos, ceses ni funciones con nadie más que con mi secretario general. El y yo hemos tomado siempre todas las decisiones y nunca han pasado por órgao alguno ni del partido ni del grupo. La única diferencia que se está produciendo es que mi secretario general --Francisco Álvarez Cascos-- discrepa de la decisión que yo he tomado, pero como creo que es una decisión de justicia he decidido aceptarlo", ha dicho Coto.

Así, Cristina Coto ha añadido ser consciente de las consecuencias y las represalias que en su entorno puede conllevar la decisión que ha adoptado.

LOS OTROS DIPUTADOS NO DESCARTAN QUITARLE LA PORTAVOCÍA

Antes de que Coto ofreciese sus explicaciones de lo ocurrido a los medios, sus compañeros de bancada, Pedro Leal y Carmen Fernández negaban la existencia de un "ataque orquestado" contra la portavoz del grupo y aseguraban que lo que ha habido es un asunto de "discrepancias internas del grupo que puede derivarse de las secuelas de las primarias que el partido ha anunciado para el 29 de febrero".

Los dos diputados han indicado que "aun no hay nada previsto ni ninguna decisión adoptada", pero no descartan que se opte por relevar a Cristina Coto de la portavocía del grupo parlamentario.