Cruce de acusaciones entre PSOE y PP a cuenta del aplazamiento de las 'preguntas al presidente'

Publicado 28/05/2018 14:25:05 CET

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La imposibilidad de que el presidente de Asturias, Javier Fernández, esté presente este viernes en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, al coincidir con la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Asturias, ha ocasionado una discusión entre PP y PSOE en el seno de la Junta de Portavoces. Finalmente se ha decidido que el turno de 'preguntas al presidente', trámite en el que Fernández se somete a las preguntas del resto de grupos, se traslade a la próxima semana.

Pero tras la reunión, el portavoz adjunto del PP, Luis Venta, no ocultaba ante los periodistas su malestar. Ha dicho que intentaron sin éxito que el trámite se trasladara al jueves de esta semana, pero que les dijeron que no, argumentando razones de agenda de Javier Fernández.

"No podemos siempre estar pendientes de una agenda que debería ser pública y que desconocemos", ha lamentado, antes de criticar el "oscurantismo" del Gobierno.

Sin embargo, el portavoz del PSOE, Marcelino Marcos Líndez, ha lamentado que el PP intente ocasionar un problema donde no debería haberlo, ya que lo único que se hace es trasladar el trámie al próximo viernes. "El Presidente tiene agenda y no puede estar al capricho de un grupo parlamentario", ha apuntado.

Así, Marcos Líndez ha dicho que es la propia presidenta del PP asturiano y portavoz de su grupo parlamentario, Mercedes Fernández, la que continuamente tiene agenda coincidiendo con el pleno. "Contraprograma los plenos de los jueves con su agenda y, sin embargo, no respeta las agendas ajenas", ha lamentado.

Es más, la idea del PSOE, que no ha prosperado, es que no hubiera sesión este viernes, dado que el grupo socialista estará con dos diputados menos, ya que, no sólo Fernández, sino también el presidente de la Cámara, el también Pedro Sanjurjo, pertenece al patronato de la Fundación. Los socialistas afrontarán así el debate, con dos sufragios menos, un día en el que se vota la toma en consideración de una ley de modificación del reglamento de caza, a propuesta del PP.

Por otro lado, en la Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad una modificación de su reglamento para que puedan incluirse enmiendas parciales en los trámites de leyes por lectura única.