El dictamen para el cese del Síndico Mayor sale adelante en la comisión, pero no prosperará en el pleno

Publicado 04/07/2018 18:23:15 CET

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dictamen que la Comisión de Hacienda de la Junta General ha elaborado en relación a la propuesta de cese del Síndico Mayor, Avelino Viejo, ha salido adelante con los votos de Podemos, el PP y Foro Asturias, y la oposición del PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos. Con todo, aunque el texto haya podido elevarse al pleno, si todos los grupos parlamentarios mantienen su postura, no saldrá adelante ya que se requiere el respaldo de tres quintas partes del parlamento --27 diputados--, y los grupos que están a favor del mismo suman 23.

El portavoz parlamentario de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, ha manifestado este miércoles su oposición al dictamen al considerar que es "un documento político sin pruebas". En una nota de prensa posterior a la comisión parlamentaria en la que se ha votado el dictamen, Llamazares ha asegurado que el documento es "un dictamen político sin causa legal".

Llamazares ha fundamentado su decisión en el informe de los letrados, que refleja que "no hay pruebas para imputar directamente y revocar al Síndico y, muchos menos, para acusar a la Secretaria General de complicidad". "Ante la falta de pruebas se recurre a un dictamen político y a un libelo o calumnia contra una funcionaria pública", ha criticado el portavoz de IU.

A juicio del portavoz, el texto contiene "indicios e inexactitudes" que no pruebas para imputar directamente al Síndico y revocarlo, realiza juicios de valor y no hechos objetivos, elude la responsabilidad colegiada del Consejo e imputa sin prueba alguna y fuera del procedimiento a la Secretaria General, en una supuesta confabulación para ocultar información al resto de la Sindicatura.

También el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé ha calificado de "absolutamente inconsistente" el dictamen, apoyándose también en el informe de los servicios jurídicos de la Cámara. A ello ha sumado que "desde un punto de vista político es absolutamente oportunista".

Así, ha asegurado que este dictamen "no se entiende si no es en clave partidaria". Ciudadanos, ha explicado, antes de iniciar el procedimiento pidió las actas de la Sindicatura, algo a lo que los grupos proponentes de este dictamen "no hicieron ni caso" e iniciaron el procedimiento sin conocer el contenido de las actas.

Además, ha dicho, su partido propuso una modificación legislativa para la Sindicatura, sin lograr que se tomara en consideración. "Esto para nosotros son pruebas de que realmente la institución no les preocupa en absoluto, lo que quieren es hacer cacería política, rédito electoral en año de elecciones con este tema, y a nosotros nos parece de una frivolidad total", ha aseverado.