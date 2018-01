Ecologistas alertan de un nuevo episodio contaminante en Avilés

Publicado 17/01/2018 18:16:48 CET

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo Ecologista de Avilés ha informado este miércoles a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias sobre un nuevo episodio contaminante en Avilés.

A través de una nota de prensa, la organización, que ha aportado diferentes fotografías de lo ocurrido, asocia el incidente a una nueva avería en las baterías de coque de la factoría de ArcelorMittal.

Han explicado que las nubes negras alarmaron a los vecinos, que veían todas las antorchas encendidas de la instalación, ante "el exceso de presión en las cámaras al caerse una vez la tensión eléctrica".

"Cuando no es una nube, es una fuga, o un vertido, no hay mes que no haya un accidente en una instalaciones viejas y que funcionan con una importante precariedad", han lamentado desde el Colectivo Ecologista, que exige a la empresa medidas "decididas".

"No valen los expedientes ya, que son un engaño que después de muchas años y juicios acaban en nada o en una multa por la que le sale mas barato contaminar que evitarlo. Estamos hablando de la salud de las personas todos los días durante muchas décadas", han añadido desde la organización, que apuesta por el empleo que genera la industria, pero "no a cualquier precio".

Pide responsabilidad al Gobierno del Principado y al Ayuntamiento de Avilés, a los que acusa de ser "cómplices" de estas situaciones por "mirar para otro lado".