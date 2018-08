Ecologistas reclaman información sobre las últimas quemas en la térmica de la Pereda

Publicado 29/08/2018 13:45:45 CET

OVIEDO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecologista ha pedido a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado información sobre que se quemó este miércoles en la térmica de la Pereda, porque se produjeron "penachos de humo no habituales en la instalación que alarmaron a los vecinos, por las nubes rojas y el fuerte ruido en el complejo que sufrieron".

Los ecologistas han recordado que HUNOSA solo tiene permiso en la Autorización Ambiental Integrada que tiene la central desde 2008 usar como combustible carbón bruto de mina y estéril de escombrera.

En este sentido han manifestado que el Principado que tienen monitorizadas las emisiones de chimenea, datos que no facilita a pesar de las peticiones, podría informar detalladamente del resultado en las emisiones de la quema de residuos que le autorizan, datos que a nosotros no nos quiere dar vulnerando una vez más la Ley por la que se regula los derechos de acceso a la información, de participación pública. De la misma manera que no facilita los datos en continuo de las estaciones de control que tiene la térmica en su entorno.

"El Principado pretende con el nuevo plan de residuos recientemente aprobado usar esta térmica como incineradora de residuos, en forma de combustible sólido recuperado (CSR) que nos venden como algo inocuo, no es más que los residuos clasificados, secados, pero mezclados con lo cual su combustión es tan peligrosa como lo eran antes todos separados, de hecho se le llama la puerta de atrás de la incineración", advierten los ecologistas que aseguran que "es un negociete que se vienen montando algunas empresas para conseguir combustible barato y subvencionado, sin importarles los impactos que tienen para los que viven alrededor de donde se quema".