Enrique López cree que al final "al Gobierno le pesó más el vértigo de llegar a un acuerdo con Podemos sobre las cuentas

Publicado 23/12/2017 18:13:54 CET

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario Podemos, Enrique López, ha manifestado este sábado que "no hay ningún resentimiento por parte de Podemos" para no haber aprobado los presupuestos y ha considerado que al Gobierno "al final le pesó más el vértigo de llegar a un acuerdo con su formación".

"Podemos Asturies ponía como última de las condiciones la gratuidad e integración en la red pública la educación de 0 a 3 y digo como última porque teníamos otras que fuimos dejando a lo largo de la negociación como un ejercicio de responsabilidad", ha explicado López.

Así ha insistido en que desde el Gobierno "les dio vértigo que eso se pudiese vincular a Podemos" y ha manifestado que esa si era una buena medida para intentar incrementar la población asturiana.

Ha añadido que son conscientes de que el PSOE pondrá "todo su aparato propagandístico" para intentar responsabilizar a Podemos de algo que saben que no es cierto porque ha insistido en que la formación morada no es la responsable de que Asturias no tenga presupuestos sino que el único responsable de ello es el Gobierno de Javier Fernández por no querer asumir políticas de cambio para Asturias.

López ha destacado que si el Gobierno de Asturias "si tuviera la mitad de dudas para implantar derechos de las que tiene para mantener a empresas como Hotusa al frente de servicios públicos o empresas pirata que se están haciendo con servicios de vigilancia de la Administración asturiana, hoy Asturias tendría presupuestos".