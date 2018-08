Feito (FADE), sobre la descarbonización: "En ningún caso podemos asumir un mayor coste energético"

Publicado 08/08/2018 11:47:34 CET

La patronal apuesta por una transición "acompasada" con Europa y ajustada a las circunstancias territoriales

GIJÓN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, ha apostado este miércoles en Gijón por una transición energética, que aunque necesaria, sea "acompasada" al resto de Europa y un poco teniendo en cuenta las circunstancias de los territorios. Algo que, según él, iría en sintonía con lo que propone la Unión Europea.

"En ningún caso podemos asumir un mayor coste energético", ha advertido antes de reclamar que se haga un estudio serio y se informe de plazos, cómo y las soluciones que se darán. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el Día del Joven Empresario en el marco de la 62 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recito ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Feito ha insistido en que no se puede decir que 80.000 millones de euros vayan a ser la solución, porque no conocemos el problema. "No queremos dinero, no es el camino", ha remarcado, para reiterar después que lo primero que quieren conocer es los plazos, el cómo y el acorde a estos plazos cómo se va a dar respuesta a los problemas que genera esa transición energética. "En ningún caso puede afectar a la industria", ha advertido.

Y si bien la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, apostaba por una "descarbonización exprés", que para nada Asturias lo puede asumir, parece que ahora se va moderando un poco el discurso. La posición del presidente del Principado, Javier Fernández, por contra, cree que es la línea a seguir; una transición "ordenada y ajustada" a las posibilidades. Ha destacado, unido a ello, que el Gobierno regional está manteniendo una postura "muy acorde" a las necesidades y las posibilidades de Asturias.



Feito ha enfatizado que en Asturias la industria es el pilar del motor económico. Según él, tenemos industria electrointensiva que consumen el 50 por ciento de la energía que se consume en Asturias e industria transformadora, que también es una gran consumidora de energía. "Lo que no podemos es poner en peligro la viabilidad del motor económico de Asturias", ha remarcado. "Ni bajo la premisa de compensaciones económicos de ningún tipo", ha añadido.