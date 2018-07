Felgueroso dice que Foro sigue tendiendo la mano al PP para entrar en el Gobierno

Actualizado 25/11/2011 15:19:43 CET

El portavoz del Ejecutivo desvincula la propuesta del resultado electoral del domingo

GIJÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Local, Rafael Felgueroso, ha afirmado este viernes, en rueda de prensa en el Ayuntamiento, que Foro sigue tendiendo la mano al PP para que entre a formar parte de su Ejecutivo y ha recordado que la propuesta se hizo en su día con carácter previo a las elecciones locales.

Es por ello, que ha desvinculado el ofrecimiento con el resultado electoral del pasado domingo y ha puntualizado que cada uno puede hacer un planteamiento del resultado electoral "de manera un poco interesada".

Felgueroso ha destacado que, en el caso de Foro, en diez meses de existencia obtuvieron un diputado, lo que ha entendido como "un éxito". Asimismo, ha insistido en que no se pueden comparar cuestiones que no son heterogéneas, con referencia a las elecciones generales y locales. "No se puede entender como una segunda vuelta de las municipales", ha reiterado.

Pese a ello, ha indicado que, en comparación con las generales de 2008, el PSOE pasó de unos 82.000 votos a 42.000, lo que supone una "rebaja sustancial importante", mientras que en el del PP, las cifras no son tampoco "muy halagüeñas", al registrar una pérdida "importante" de votantes, por un lado, y, por otro, porque la subida de votos a nivel nacional no se consiguió en Gijón, "ni mucho menos en Oviedo", ha apostillado.

Por contra, IU subió de 12.000 a 21.000 y, Foro, por su parte, paso de cero a 30.663, ya que no existía antes. Por todo ello, ha tildado de "auténtica debacle" lo ocurrido al PSOE en estas pasadas elecciones, al tiempo que ha destacado la bajada "importante" del PP, siempre si comparamos con las generales de 2008.