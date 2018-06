Fernández espera conocer la postura de Teresa Ribera "como ministra" para cooperar por los intereses de Asturias

Actualizado 08/06/2018 12:43:46 CET

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha señalado este viernes en respuesta a una pregunta de Foro que es necesario esperar a conocer la postura de Teresa Ribera "como ministra" titular de energía y medio ambiente, desde la cartera de Transición Ecológica, para poder trabajar desde la "cooperación" en la defensa de los intereses de Asturias.

"Conozco opiniones de ella, ahora necesito conocer la postura de la ministra", ha dicho Javier Fernández diferenciando entre una perspectiva personal y la responsabilidad del cargo. "Ofrezco colaboración con lealtad institucional y defenderé los intereses de Asturias desde el convencimiento", ha asegurado el presidente.

La portavoz de Foro, Cristina Coto, le preguntó si estaba informado del cambio de postura del nuevo Gobierno de España en materia de energía "que ha sido trasladado para modificar nuestra posición en este ámbito en la Unión Europea".

Javier Fernández dijo no tener constancia de ese cambio y apuntó que el conflicto no estaba tanto en el Consejo o la Comisión como en el Parlamento europeo, al proponer pasar del 27% al 35% de energías renovables. Según el presidente, si no irrumpe una nueva tecnología sería difícil de sostener, además de la "incidencia negativa" que pueda suponer para el conjunto de la industria española y, en particular, en la industria asturiana.

Cristina Coto ha insistido en la preocupación de su formación por el nombramiento de Ribera, a la que ha calificado como "fundamentalista de la descarbonización". "Una ruptura traumática con el carbón supondría la pura y simple desertización para las comarcas mineras", ha alertado, añadiendo que el próximo lunes fijará la postura del nuevo Gobierno en Bruselas.

"Cuando pide sensibilidad con la industria transmite una imagen de debilidad o temor. Le pido que se plante", ha instado la portavoz de Foro al presidente asturiano, quien ha recordado que este viernes se celebra la primera reunión del nuevo Gobierno y habrá que esperar para conocer sus posiciones.