Foro achaca a la Regla de Gasto y la falta de dotación el retraso del abono de 481 ayudas a fachadas pendientes

Publicado 01/08/2018 14:24:54 CET

GIJÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Gijón, Fernando Couto (Foro), ha señalado este miércoles que hay 481 ayudas a fachadas sin resolver hasta diciembre de 2017, que suman más de 45,5 millones de euros, y que están pendientes no solo de la falta de dotación presupuestaria sino también de que no se incumpla la Regla de Gasto.

Así lo ha explicado durante su comparecencia en el Pleno a petición del PSOE, para dar cuenta de la situación de las ayudas a la rehabilitación de fachadas y supresión de barreras y a barrios degradados. Sobre estos últimos, ha indicado que hay pendientes 30 millones de euros para actuaciones en marcha o próximas a comenzar en Tremañes -segunda fase del Poblado de Inuesa--, Portuarios, Contrueces y Monteana.

En cuanto a las subvenciones de carácter general, ha señalado que entre 2011 -año de llegada a la Alcaldía de Foro-- y 2017, se solicitaron un total de 1.646, de las que se concedieron 1.175 por un importe de casi 66 millones de euros. Quedarían pendientes las 481 citadas por más de 45,5 millones de euros.

Couto, asimismo, ha justificado la paralización de las ayudas a fecha de 31 de diciembre de 2017 por el incumplimiento de la Regla de Gasto, al tiempo que ha destacado que las nuevas bases suponen una oportunidad, en las que se busca compatibilizar las ayudas municipales con las de la Administración regional y estatal, con el foco más en la eficiencia energética y un componente social. De esta forma, cada administración aportaría el 30 por ciento de la obra.

Ha hecho referencia, unido a ello, al Plan de Regeneración Urbana que se va a licita, y que según él es clave para poder acceder a fondos europeos a fin de mantener el ritmo de inversión de 20 millones de euros anuales comprometido en el acuerdo con IU del Plan General de Ordenación.

Por parte de la oposición, la mayoría de las críticas se han centrado en que Foro compromete un dinero que no tiene, llegando a sumar una cifra "muy estimable". Para el PP, la situación es "absolutamente insostenible" por no poner freno a tantas solicitudes, a lo que ha reconocido que les genera dudas invertir tanto dinero en propiedades privadas.

La concejala socialista Marina Pineda, por su lado, ha retado a Couto a que su partido promueva o apoye en el Congreso el flexibilizar el techo de gasto para que no sea un problema a la hora de abonar las ayudas. A esto ha añadido que no pueden comprometer cosas "que no se sabe con qué dinero se va a pagar", ha recalcado.

EL DEBATE SOBRE EMVISA, EN SEPTIEMBRE

No ha prosperado en el Pleno, en cambio, la moción de urgencia presentada por Xixón Sí Puede en la que solicitaba la comparecencia de la concejala de Bienestar Social, Eva Illán (Foro), para la que también pedían su reprobación, por la situación de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón (Emvisa).

Solo XsP votó a favor de la urgencia de la moción, mientras que Foro votó en contra y el resto se abstuvo. La mayoría de los grupos consideran que no es un tema urgente, ya que viene de una situación de hace tiempo y puede debatirse el próximo mes de septiembre. La concejala de XsP Estefanía se ha sentido "decepcionada" por la falta de apoyos y cree que dejarlo para septiembre es "alargar los tiempos", con los riesgos que supone para Emvisa.

VENTA AMBULANTE

En el Pleno, por otro lado, no ha salido adelante una proposición de Ciudadanos para tratar de frenar la venta ambulante en la ciudad. La propuesta, que solo ha tenido el apoyo del PP y el voto en contra del resto, ha tenido muchas críticas al considerar que se busca perseguir a los manteros cuando el problema son las mafias.

En su defensa, el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha incidido en que con esta iniciativa se hace eco de una reclamación de la Unión de Comerciantes, que cifra en un 30 por ciento la caída ventas por esta actividad ilegal. Sarasola ha puesto de ejemplo la Semana Negra, a lo que ha recordado que la Policía está para que se cumpla la ley. Ha incidido, también, en que si los manteros siguen vendiendo, será difícil atajar a las mafias, aunque ha apoyado dar ayuda a los inmigrantes que se ven obligados a vender ilegalmente.

Sobre esta última cuestión, el edil de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Esteban Aparicio, le ha replicado que no van a consentir que diga que prevarica el Gobierno y la Policía Local o también Delegación de Gobierno, a lo que ha recordado que el primer día de la Semana Negra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron contra la venta ambulante. Y como ha comentado también IU, la Renta Social es de lo que más ha revertido en el comercio local, y no gastando en mupis.

IU, por su lado, ha dicho entender la preocupación del pequeño comercio, pero se ha mostrado en contra de que la Policía Local se dedique a perseguir a personas que malviven, cuando el problema son las mafias. Ha recalcado, además, que la iniciativa que más está revertiendo directamente en el pequeño comercio de manera positiva es la Renta Social, que IU propuso junto a XsP y que Cs siempre rechazó.

Por parte del PP, la edil Sofía Cosmen, ha anunciado su voto a favor pero ha mostrado sus dudas hacia el éxito que pueda tener la iniciativa de Ciudadanos. Por su lado, el concejal de XsP Orlando Fernández ha sostenido que la venta ambulante no es la principal amenaza del pequeño comercio, a lo que ha indicado que antes está la pérdida de poder adquisitivo de las personas o la expansión de grandes superficies comerciales.

A esto ha sumado plataformas 'on line' como Amazon, que no tributa en el país. Ha pedido, asimismo, "no ir al eslabón más pobre de la cadena, que es el mantero, el inmigrante", ha remarcado. En esa misma línea se ha expresado la edil socialista Lara Martínez, quien ha defendido que ir contra el eslabón más débil de la cadena, no ataja el problema donde realmente está.

TURISMO DE CALIDAD

En el turno de preguntas, el concejal de Festejos y Turismo, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha remarcado que no se vende Gijón como destino de despedidas de soltero, sino de turismo de calidad. Dicho esto, ha visto imposible controlar quien viene o no a una despedida. Además, ha indicado que los comportamientos incívicos, sean de participantes de despedidas o no, están regulados por la Ordenanza de Convivencia.

Una respuesta que no ha satisfecho al PP, al considerar que a Foro "se les ha ido el modelo turístico de las manos". "Les falta valentía política", ha sostenido la concejala del PP Sofía Cosmen sobre atajar la masificación de despedidas de soltero en la ciudad.

Por otro lado, IU ha arrancado a Foro el compromiso para convocar el próximo mes de septiembre la comisión para la reforma del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno, que no se reunió desde febrero 2017. También el Grupo Municipal Popular ha conseguido que Foro acepte un ruego para rendir homenaje en el Botánico a la figura de Pedro Pidal (Gijón, 1870), impulsor del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, coincidiendo con el centenario de la creación de este.