Foro acusa a Pedro Sánchez de "dar la espalda a Asturias" por no acudir a los centenarios de Covadonga

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foro Asturias, Pedro Leal, ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, al que ha acusado de "dar la espalda" a Asturias por no haber acudido este sábado a Covadonga, al acto protagonizado por la Familia Real, que sirvió conmemorar el XIII Centenario del Reino de Asturias, el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de Covadonga y el Centenario de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga.

Fue el domingo cuando Pedro Sánchez sí estuvo en Asturias, concretamente en Oviedo, donde participó en la 'Fiesta de la Rosa' arrancando una campaña para explicar sus primeros cien días al frente del Ejecutivo.

"Las flores no estaban en Oviedo, sino en Covadonga, y ha dado la espalda a Asturias al no acudir como a los actos del decimotercer centenario del Reino de Asturias, germen de España; él esta mas preocupado de no enfadar a sus compañeros nacionalistas catalanes y de otros lugares que quieren quebrar este país", ha lamentado Leal en declaraciones a los periodistas tras la Junta de Portavoces del parlamento asturiano.

Lo único que ha hecho Sánchez, según Leal, es "alegar los oídos" a sus "huestes" y a los "comilitones socialistas", algo que le ha llevado a decir que está comprometido con Asturias "cuando es todo lo contrario".

Ha criticado Leal que Sánchez no haya ofrecido plazos para las infraestructuras pendientes asturianas o que no haya dicho nada acerca de la financiación autonómica, algo que sí ha hecho en regiones como Comunidad Valenciana o Cataluña, que "aparte de secesionistas son incumplidoras".

Al ser preguntado sobre la ausencia de Javier Fernández en el acto de Oviedo de Pedro Sánchez, Pedro Leal ha preferido optar por la prudencia al interpretar que es un asunto de partido. "Es un tema interno de ese partido que a mí ni me compete", ha declarado.