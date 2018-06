Foro alerta de que "peligran las inversiones para Asturias" con el nuevo Gobierno de Sánchez

Publicado 01/06/2018 13:58:06 CET

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta y portavoz parlamentaria de Foro en la Junta General del Principado, Cristina Coto, ha alertado este viernes de que "peligran las inversiones para Asturias" con el nuevo Gobierno de Sánchez tras prosperar la moción de censura a Mariano Rajoy.

"Peligran las inversiones para Asturias, con el plus inversor de 62 millones obtenido por Foro", ha apuntado en declaraciones a los medios en los pasillos del parlamento asturiano. "Que Pedro Sánchez diga que va a mantener los presupuestos no es ninguna garantía en un hombre sin palabra", ha añadido poniendo en duda la "credibilidad" del líder socialista.

Coto considera que el nuevo Ejecutivo es "temerario" y remarca que Sánchez llega a Moncloa "de la mano de la izquierda radical, que previsiblemente entrará en el gobierno, y de los independentistas". "Y todo ello sin conocer las contrapartidas que ha ofrecido Sánchez a los separatistas en un momento de grave tensión territorial", ha incidido.

Así, ha mostrado su "gran preocupación porque llega un presidente que no tiene claro el concepto de nación". "Sabemos que existe una posibilidad de que Pablo Iglesias y los suyos entren en el gobierno, con lo cual la radicalización va a ser aún mayor y vamos, por lo tanto, a un gobierno temerario porque, a parte de que los independentistas y los de Podemos no son muy proclives a unidad de la nación española, también podemos decir que es evidente y está más que demostrado que el propio Pedro Sánchez es una persona que no tiene claro el concepto de nación. Por lo tanto creo que en estos momentos las sombras son verdaderamente preocupantes", ha dicho.