Foro destinará 400.000 euros del fondo de contingencia para la cubierta de la pista del colegio de Jove

Actualizado 02/05/2013 18:37:05 CET

El Gobierno Local dedicará otros 400.000 euros al acondicionamiento del entorno del pabellón de La Tejerona

GIJÓN, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este jueves en la Comisión de Hacienda, con los votos a favor de Foro y la abstención de los grupos de la oposición, una modificación presupuestaria de unos 800.000 euros aproximados, de los que 400.000 euros serían para el acondicionamiento del entorno del pabellón de La Tejerona y otros 400.000 euros, que se sacarían del fondo de contingencia, para la construcción de una cubierta para la pista polideportivo del colegio de Jove.

El concejal de Hacienda, Alejandro Roces, ha justificado en este último caso la utilización del uso del fondo de contingencia al tener que realizar la obra en periodo estival, cuando no hay colegio, y debido a que aún no se puede usar el remanente del pasado año, al no estar aprobadas las cuentas definitivas, y porque tampoco ha aprobado el Gobierno Central la posibilidad de usar los ahorros de Tesorería para inversiones, en lugar de solo amortización de deuda, en los consistorios saneados.

Sobre esto último, ha precisado que esta autorización estatal está tardando más de lo anunciado por el Gobierno Central, además de que se cree que vendrá acompañada de condicionantes en el uso de ese remanente.

A este respecto, el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón Francisco Blanco ha mostrado sus dudas sobre que se pueda usar ese fondo de contingencia sin que lo apoye un informe de Intervención. El edil ha señalado que les parece bien la obra, pero no ve justificado el uso del fondo de contingencia, que es "para cosas sobrevenidas".

En la Comisión, también el PP se ha abstenido con reserva a Pleno, donde motivará su decisión, e IU-LV. La modificación aprobada no incluye esta vez el nombramiento de un directivo en Urbanismo.