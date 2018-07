Foro lamenta que el Principado no ofrezca "un marco seguro" a los funcionarios "con la nueva Ley de Contratos"

Publicado 17/07/2018 12:12:27 CET

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Foro en la Junta General, Carmen Fernández, ha lamentado este martes que el Principado no ofrezca un "marco seguro" a los funcionarios "con la nueva Ley de Contratos". "Es inadmisible la dejadez del gobierno de Javier Fernández al no ofrecer un marco seguro a los funcionarios con la nueva Ley de Contratos", ha afirmado.

A su juicio, el Principado ha llevado al descenso del 97 por ciento la contratación pública, "lo que arroja una cifra de 1,1 millón de euros la cantidad que las diferentes administraciones públicas asturianas han sacado a concurso en el mes de abril frente a los 39,7 millones que se sacaron en el mes de marzo, que era el mes límite para actuar antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratación Pública".

"La falta de previsión y la vagancia del PSOE son malos aliados para solventar los problemas de aplicación de la ley aprobada en noviembre del pasado año", ha advertido Carmen Fernández en nota de prensa.

Según Fernández, la ley se aprobaba el 8 de noviembre de 2017 concediendo 4 meses de prórroga para su entrada en vigor. "El Gobierno no solo no utilizó los cuatro meses que preveía la Ley para la entrada en vigor sino que duplicado este tiempo los funcionarios siguen sufriendo un vacío jurídico que impide solucionar los problemas de aplicación de un texto, del que no se dispone de desarrollo alguno", ha explicado.

"En la Ley hay cuestiones novedosas, como ese plus de garantía de la imparcialidad en la adjudicación mediante el control de la composición de las mesas de contratación, que favorece la presencia exclusivamente técnica, que pueden seguramente verse mejoradas con una interpretación", ha añadido.

Carmen Fernández ha considerado que "el colmo para la economía regional es que la poca inversión pública que presupuestan los socialistas no se pueda ejecutar por no saber aplicar una ley".