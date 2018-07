Foro preguntará a los directores del Niemeyer y la RTPA por la "deuda" que arrastran de antes del cambio de gobierno

Actualizado 06/12/2011 14:49:26 CET

Asegura que el centro cultural avilesino no paga la luz desde el pasado mes de marzo

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Foro Asturias pretende ahondar en la supuesta deuda que tanto la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) como el Fundacion Centro Cultural Niemeyer arrastran desde antes del cambio de gobierno, y en este sentido ha solicitado nuevamente la comparecencia de sus respectivos directores, Juan José Guerenabarrea y Natalio Grueso.

Así lo han informado en rueda de prensa esta marte los diputados de la formación Cristina Coto y Sancho Michell de Diego, tras asegurar que la instalación avilesina "no paga la luz desde marzo", y mostrar sus sospechas de que el director del ente radiotelevisivo "utiliza la retención de crédito como excusa".

Al respecto de Guerenabarrena, Coto indicó que no quedaron suficientes claras varias cuestiones en su última comparecencia, y recordó que el responsable de RTPA había reconocido las deudas "de antes del cambio de Gobierno".

CONTRATACIÓN ILEGAL

Además, incidió en dos aspectos. Por un lado la situación del personal vinculado a la empresa, y lo que denominó "cesión ilegal de trabajadores" a empresas, algo que "es intolerable en una televisión pública".

Por otro lado, criticó la retransmisión por el ente asturiano de la Fórmula 1 y la liga de fútbol de Primera división, dos competiciones ya emitidas en abierto por la sexta, lo cual consideró "un ejercicio de derroche" con el dinero de los presupuestos.

Para Coto éstas, y otras cuestiones como la "financiación en cubierta" por parte de otras consejerías, no han quedado suficientemente claras, por lo que pretende volver a interpelar a Guerenabarrena.

En el caso del Niemeyer, Michell criticó que los asturianos "no conozcan las cuentas" de la Fundación desde su inicio, en 2007, por lo que ha pedido a Grueso que "hable en sede parlamentaria y no en medios de comunicación".

Criticó al director del centro cultural por "calificar de gentuza miserable" al Gobierno asturiano y se preguntó si Grueso "tiene miedo al inminente pronunciamiento de la Intervención General" sobre las cuentas de la infraestructura cultural.

