Foro reclama acometer las obras de accesibilidad que quedan pendientes en centros educativos

Publicado 16/09/2018 11:28:06 CET

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Foro Asturias en la Junta General del Principado de Asturias Patricia García ha instado al Gobierno regional a cumplir el compromiso de atender las obras pendientes en centros educativos relativos a la accesibilidad para alumnos con discapacidad.

"Pese a los esfuerzos en concienciación social y pese a la extensa normativa vigente, aún hay muchos centros de formación con problemas de accesibilidad e, incluso, directores de centro reticentes a solucionarlos", ha dicho García a través de una nota de prensa.

Ha lamentado que se pospongan año tras año las obras de supresión de barreras arquitectónicas y las que tienen que ver garantizar la accesibilidad a las aulas.

"Se da prioridad a reformas de mantenimiento y otros gastos, pero no se comprometen con garantizar los derechos de los alumnos con discapacidad", ha dicho

"No se puede decir a un alumno que debe estudiar alguna de las materias que se dan en la planta baja porque el centro no está adaptado y no cuentan con ascensor", ha añadido la diputada, que se ha reunido recientemente con representantes de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.