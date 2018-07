Fracasa el cese del Síndico Mayor al votar en contra IU, PSOE y Ciudadanos

Publicado 18/07/2018 12:25:33 CET

El PSOE acusa a PP, Podemos y foro de formar una "coalición antisistema"

OVIEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta General ha rechazado el dictamen que la Comisión de Hacienda de la Junta General ha elaborado en relación a la propuesta de cese del Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas, Avelino Viejo. Finalmente no ha salido adelante por los votos en contra de IU, PSOE y Ciudadanos.

Aunque el texto pudo elevarse al pleno, no ha salido adelante ya que se requería el respaldo de tres quintas partes del parlamento --27 diputados--, y los grupos que están a favor del mismo, PP, Podemos y Foro, suman 23.

El diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé ha tildado de "gran frivolidad" la propuesta del dictamen, al considerar que no se basa en "hechos probados" sino en valoraciones "subjetivas" de los grupos que lo han apoyado. Se trata, a su juicio, de un texto "absolutamente inconsistente" y "oportunista".

Según el diputado de Ciudadanos, los grupos que han apoyado el dictamen "hacen acusaciones sin pruebas", salpicando también a la secretaría general técnica de la Sindicatura. "Parece un tribunal de la inquisición, hay que pedir más rigor", ha insistido, para pedir "en positivo" que se vuelva a abordar la iniciativa parlamentaria de Ciudadanos de reforma de la Sindicatura, texto que no fue tomado en consideración y que el grupo parlamentario ha vuelto a registrar para su futuro debate.

El parlamentario de Foro Asturias Pedro Leal ha alertado de que el fracaso de este dictamen puede abocar a la Sindicatura a su disolución "por omisión, por seguir manteniendo este despropósito", y no a una "reforma de maquillaje" como la que a su juicio propone Ciudadanos.

Foro, ha añadido, sustenta la revocación del Síndico Mayor en el hecho de que "no ha existido imparcialidad ni objetividad", sino que "ha pretendido imponer su propia pretensión" en la Relación de Puestos de Trabajo. Viejo, ha dicho, "debe ser intachable por sus competencias y ha tenido una actitud que daña de forma extremadamente grave a la institución".

Desde IU, su portavoz Gaspar Llamazares ha señalado que, si bien el Síndico Mayor "no ha prestigiado la institución", la Junta General "tampoco va a prestigiar la institución por lo que quiere hacer con ella". Así, ha explicado que lo que se discute no es la reprobación de Viejo, que ya se ha producido por la "mala gestión" de la RPT y su "modelo de dirección personalista con relaciones entre la Sindicatura y los entes fiscalizados".

Al contrario, se discute "un dictamen que habla del Artículo 390 del Código Penal", mencionando delitos de falsedad de documento público y fraude. "No entiendo cómo no presentaron el dictamen en Fiscalía", ha añadido, ya que el parlamento no tiene capacidad de investigar "delitos".

Así, Llamazares ha explicado que, si bien su grupo fue "favorable" a la apertura de un expediente contra el Síndico, el problema llegó cuando los letrados de la cámara "quitó la razón" a los grupos. "No tenemos pruebas, y las pruebas son esenciales, no hay relación entre los hechos y el juicio de valor, no tenemos marco suficiente para la revocación", ha argumentado. Al PP les ha reprochado que en su "decisionismo político" obvien el informe de los letrados. "Al igual que el parlamento catalán, no les importa el marco legal", ha aseverado.

Por su parte, el diputado de Podemos Enrique López ha defendido el dictamen al entender que el cese del Síndico es "una obligación democrática" y una cuestión "de dignidad". López ha recriminado a los grupos que han rechazado el dictamen que "tiren del comodín jurídico" para "descolgarse" del procedimiento parlamentario para cesar a Viejo.

"Esto no es ninguna cacería personal, sino una necesidad democrática, porque no puede continuar al frente de una institución como la Sindicatura de cuentas quien ha manipulado los nombramientos del personal de este órgano a lo largo de 13 años, con numerosas sentencias y incumplimientos flagrantes de la ley", ha manifestado.

A IU el diputado de Podemos le ha reprochado que se haya convertido en "cooperador necesario" para "reforzar el blindaje que el Síndico Mayor impone a esta cámara". El Síndico, ha insistido, "no ha desarrollado sus funciones de manera objetiva y no ha sido imparcial".

Desde el PP el diputado José Agustín Cuervas-Mons ha criticado el modo de proceder del Síndico Mayor, al aprobar la RPT y luego recabar la opinión de la cámara "cuando debería ser al revés". "No tengo ninguna duda de que el Síndico ha actuado de manera parcial, podemos hacernos los tontos, pero se buscó controlar lo que iba a pasar en esa rpt, cómo se cubrían los puestos", ha subrayado.

A su juicio, "no hay duda de lo que quería" Viejo, que era "dejar atado y bien atado" cómo quedaba la relación de puestos de trabajo antes de abandonar su puesto en la Sindicatura. Así, ha justificado el voto del PP en que el síndico actuó de manera "subjetiva, sin independencia y con indignidad".

EL PSOE ACUSA A PP, PODEMOS Y FORO DE FORMAR UNA "COALICIÓN ANTISISTEMA"

Finalmente la parlamentaria del PSOE Margarita Vega ha reprochado al PP, Podemos y Foro Asturias de formar una "coalición antisistema" por la que han preferido "desoir a los letrados" para continuar con su pretensión de cesar al Síndico "a sabiendas de la inexistencia de hechs probados que legalmente lo permitan".

Vega ha criticado que los tres grupos hayan "antepuesto sus deseos o fobias" a la responsabilidad de su cargo como diputados, al haber "desoido y despreciado" el criterio de los funcionarios. "Han intentado suplir con mayorías políticas la inamovilidad de un miembro del órgano fiscalizador, controlando al controlador políticamente", ha criticado.

En este sentido ha señalado que el debate de este miércoels es "de una gravedad extrema", por pretender "remover" a Avelino Viejo basándose "en opiniones, en razones de oportunidad política". La normativa, ha recordado, no contempla la libre revocabilidad de los síndicos, sino que los dota de inamovilidad, autonomía e independencia con lo que la revocación no es un "acto libre" de la cámara como sí lo es la reprobación.