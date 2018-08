La FSA-PSOE critica que el PP asturiano reaccione "con la táctica del avestruz" a las críticas a Pablo Casado

Publicado 07/08/2018 19:41:07 CET

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha criticado al PP asturiano por reaccionar "con la táctica del avestruz" a las críticas contra su presidente, Pablo Casado, por la investigación sobre su máster. En una nota de prensa la secretaria de organización de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo, ha lamentado que el PP "desperdicie otra ocasión para dar una imagen de ejemplaridad, transparencia y regeneración".

Llamedo ha criticado además que los 'populares' asturianos "ignoren la gravedad de las revelaciones de las informaciones periodísticas y, lo que es aún más grave, el proceso judicial en curso que ha llevado a la juez instructora, al ver indicios de delito, a elevar al Supremo el citado caso del máster pidiendo la imputación del líder del PP por prevaricación y cohecho".

La secretaria de organización de la FSA-PSOE ha emplazado al PP de Asturias a "no enrocarse en una defensa numantina ante un presunto caso de corrupción y aprender la lección de otros casos que desencadenaron que una sentencia recogiera que el PP era un partido corrupto, motivo que propició la presentación de una moción de censura".

A su juicio, el PP "se equivoca" en su estrategia al creer que "la mejor defensa es un buen ataque", cuando, en su opinión, "lo mínimo que debería hacer Pablo Casado es dar explicaciones ante las acusaciones sobre la obtención de su máster porque hasta la fecha parece que las justificaciones dadas por el presidente del PP solo convencen a sus más ardorosos hooligans políticos, entre los que sorprendentemente se encuentra el PP de Asturias".

"Tan enfervorizados están en el PP de Asturias en la defensa del máster de su líder que quizá olvidan que no hace falta tener un máster para saber que Franco fue un tirano y un dictador y él sí que persiguió a miles de personas por sus ideas políticas y dejó muchísimas víctima s en las cunetas y, por tanto, no merece estar enterrado en un espacio público como el Valle de los Caídos, como reconocen de forma unánime todos los partidos salvo el PP, algo tan evidente que no hace falta tener un máster para darse cuenta", ha señalado.