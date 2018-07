Del Fueyo (XsP) pide que este 18 de julio suponga "el fin de la tolerancia ante la apología del franquismo"

Publicado 18/07/2018 13:32:50 CET

OVIEDO/GIJÓN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Xixón si Puede (XsP) en el Ayuntamiento de Gijón y secretario general de Podemos en Gijón, Mario Suárez del Fueyo, ha pedido que este 18 de julio suponga "el fin de la tolerancia ante la apología del franquismo".

"Ser demócrata exige ser antifascista", ha remarcado con motivo del estado en el que ha aparecido esta mañana la sede de la formación en Gijón, empapelada con carteles y pegatinas con la imagen del dictador Francisco Franco y del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, así como del Valle de Los Caídos, donde se encuentran sus tumbas.

También ha aparecido empapelada con el mismo tipo de imágenes la sede local del PSOE. Por el momento, siete personas han sido identificadas por la policía. Los hechos se producen coincidiendo con la fecha del 18 de julio, día del golpe de Estado de 1936, y tras el anuncio del Gobierno central de la exhumación y traslado de los restos mortales.

"También la sede del PSOE ha sufrido el mismo ataque, por lo que queremos mostrarles toda nuestra solidaridad y apoyo -igual que ayer hicimos junto a otros colectivos con IU ante la denuncia de un miembro ultra vinculado a la violencia en el fútbol, por tildarlo de nazi", dice en nota de prensa.

Para Mario Suárez del Fueyo "ser demócrata exige ser antifascista, no caben posiciones intermedias". "Se trata de un debate superado en la Europa arrasada por los aliados naturales de Franco, la Alemania Nazi y la Italia Fascista, de hecho, muchos actos que la ultraderecha realiza en España con la mayor de las impunidades, en un país como Alemania, serían calificadas como delitos penados con cárcel", añade.

Igualmente, sostiene que "acabar con el mausoleo franquista que es actualmente el Valle de los Caídos, solo tendría que suponer un debate: cuándo y cómo se va a realizar". "La negativa a exhumar el cuerpo del dictador Franco es simplemente alinearse con posiciones fascistas. Reiteramos: No caben medias tintas en este tema. O se está contra el fascismo o no se está. O se es demócrata o no se es", apunta.