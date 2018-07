La Fundación Ana María Iriarte demandará al Ayuntamiento de Gijón y a su concejal de Cultura

Actualizado 22/08/2011 14:43:49 CET

También alegan "calumnias" al calificar a la institución de "chiringuito" socialista

MADRID/OVIEDO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ana María Iriarte ha anunciado que demandará al Ayuntamiento de Gijón y a su concejal de Cultura, Carlos Rubiera, por la suspensión "unilateral" y "sin aviso" del Concurso Internacional de Zarzuela que organiza esta institución y que estaba previsto para su celebración en esta ciudad asturiana del 8 al 22 de octubre próximos.

En un comunicado, la Fundación recuerda que tiene en su haber el estreno mundial de 'La Celestina' abriendo la temporada del Teatro de la Zarzuela en el año 2008 o la colaboración en la conmemoración del bicentenario de Jovellanos con la producción de la Zarzuela 'Pan y Toros' de Barbieri. En 2010 organizó en Gijón la primera edición del Concurso Internacional de Zarzuela "Ana María Iriarte", financiando en su totalidad la producción y logística, y contando con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, el Teatro Jovellanos y la Orquesta Sinfónica de Gijón.

De cara a la segunda edición de este evento, la Fundación firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Gijón en el mes de marzo de 2011. Además, este año se había firmado un convenio con la empresa FEVE para disponer de lo que se ha denominado "Tren Lírico" entre Bilbao y Gijón en el que se habría escenificado una zarzuela ambientada en temática ferroviaria.

Según la Fundación, el cambio de gobierno operado en la ciudad de Gijón en las elecciones del 22-M ha supuesto "la cancelación unilateral, y sin audiencia previa", del Concurso Internacional de Zarzuela. "Esta decisión fue comunicada a la Fundación Ana María Iriarte en sendas cartas, antes incluso de la constitución del Consejo de Administración del Teatro Jovellanos, y sin que hubiere gerente del propio teatro. A día de hoy, el Ayuntamiento tampoco ha comunicado a FEVE la cancelación del viaje en tren, pues éste va ligado al concurso", alega.

UN "CHIRINGUITO DEL PSOE"

Según el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Carlos Rubiera, una de las razones para tomar esta decisión sería que el concurso costaba a las arcas municipales 100.000 euros, y la segunda que la Fundación Ana María Iriarte es "un chiringuito del PSOE y que el propio concejal de Cultura habría elaborado un amplio dossier de la misma que probaría esta acusación", dice el comunicado de la citada Fundación.

Ante esta situación, la institución ha decidido iniciar acciones judiciales, en primer lugar, contra el Ayuntamiento para que la justicia determine si cabe resarcir económicamente a la propia Fundación por las inversiones ya realizadas.

Según datos que facilita la Fundación, el Ayuntamiento de Gijón incurrió en un gasto de 21.431 euros, mientras que la Fundación Ana María Iriarte volcó sobre la ciudad de Gijón, 67.700 euros. Los efectos económicos totales sobre dicha economía alcanzaron los 323.000 euros, incluyendo los efectos inducidos y externos.

La segunda acción judicial tratará de salvaguardar el nombre y el honor de Ana María Iriarte. La acusación de ser "un chiringuito del PSOE", implica la "insinuación de que el Partido Socialista financia, de forma ilegal, pues no figura en ninguna de las dos contabilidades, a la Fundación Ana María Iriarte, lo que es absolutamente falso y constituye un delito penal", argumenta.

Asimismo se insinúa que el PSOE tiene alguna relación orgánica con esta Fundación, o que hubiese dado algún trato de favor a la misma desde que fue fundada en 2006, lo que constituye "otra calumnia más", dice el comunicado de la Fundación añadiendo que estas acusaciones "ya han causado un daño moral y psicológico notable a la propia Ana María Iriarte".

Finalmente, la institución indica que el concejal Rubiera ha puesto en marcha la redacción de un dossier, "amenazando con su publicación, sobre esta institución y sus miembros, llegando incluso a investigar la vida privada de una de las personas miembros del patronato". "Esta investigación podría estar apoyada por el Partido Popular de Gijón quien, en una reunión solicitada por este partido para intentar solucionar la celebración de este evento, reveló que circulaba por el Ayuntamiento la creencia de la relación familiar entre el ministro Ramón Jáuregui y la propia Ana María Iriarte, y que sería éste quien estaría favoreciendo a la propia Fundación", dice el comunicado.

"Este dossier no se sabe si se ha realizado utilizando fondos del propio Ayuntamiento, o si se ha utilizado a algún funcionario municipal o de otras administraciones para recabar dicha información", agrega.

Por todo ello, la Fundación Ana María Iriarte expresa que esta institución es "estrictamente privada y no tiene ninguna vinculación, ni orgánica, ni financiera con el PSOE"; que no recibe "ninguna ayuda pública" para su funcionamiento; que sus cuentas están depositadas en el Patronato de Fundaciones del Ministerio de Cultura y cumplen todos los requisitos legales; que sus miembros no tienen ningún parentesco con el ministro Ramón Jáuregui; y, finalmente, que iniciarán los trámites judiciales para la presentación de una querella personal contra el concejal Rubiera y una demanda contra el Ayuntamiento de Gijón.