Los ganaderos del occidente se movilizan contra los ataques de los lobos

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de COAG-Asturias, Mercedes Cruzado, ha advertido este lunes que los ganaderos del occidente asturiano ya no pueden mas ante los ataques de los lobos al ganado que se suceden de forma continuada hasta el punto de que no hay día que no los ganaderos no sufran la pérdida de alguna de sus reses.

Por ello, COAG-Asturias ha realizado una campaña de reuniones en diversas localidades en las que ha recogido la crispación e indignación de los ganaderos, motivo que les ha llevado a convocar las primeras protestas por lo lejos que está llegando el problema y ante la pasividad de las autoridades competentes.

Desde COAG recuerdan que las medidas anunciadas por el Gobierno Regional para el control poblacional de esta especie "no acaban de dar los resultados esperados". Además afirman que en el Parlamento Regional tampoco han sido capaces de ponerse de acuerdo para resolver el grave problema que, la superpoblación de lobos, está causando a los ganaderos asturianos.

La primera de estas protestas tendrá lugar este miércoles en la confluencia de la carretera de la Garganta con Vegadeo desde donde los manifestantes se desplazarán hasta la oficina comarcal de la Consejería de Agroganadería, precedidos de una pancarta con el lema 'Lobos en expansión, ganaderos en extinción".